Das Erste: ветер мешает тушению с воздуха — лесной пожар в Каталонии грозит распространиться на Францию

Из-за лесных пожаров в испанской Каталонии были эвакуированы почти 140 человек, передаёт Das Erste. Для помощи в тушении пожара, который подошёл на опасно близкое расстояние к границе, Франция направила в регион 66 пожарных бригад. В борьбе с огнём задействованы пожарные самолёты, однако сбрасывание воды с воздуха осложнено из-за сильного ветра.

Почти 140 человек эвакуированы из-за лесных пожаров в Каталонии на северо-востоке Испании. По данным региональной пожарной службы, ночная эвакуация среди прочего затронула летний палаточный лагерь в районе Гарбет, недалеко от курорта Портбоу и французской границы. Местным жителям и туристам было приказано не покидать деревню Колера и кемпинг в Сан-Микеле, вмещающий около 700 человек, передаёт Das Erste.

Как сообщают экстренные службы Каталонии, в субботу утром из-за пожара без электричества остались около 4 тыс. человек.

Пожар вспыхнул поздно вечером в пятницу на юге испанского приграничного муниципалитета Портбоу, который пользуется большой популярностью у туристов. По данным Каталонского управления лесного хозяйства, по состоянию на утро субботы огонь уже уничтожил около 435 га леса.

Железнодорожное сообщение между каталонскими населёнными пунктами Портбоу и Фигерас временно приостановлено из соображений безопасности. Прибрежная дорога между Портбоу и французской границей также закрыта.

В субботу площадь возгорания расширилась. Для помощи в тушении лесного пожара, который подошёл на опасно близкое расстояние к границе, Франция направила в регион 66 пожарных бригад. В тушении огня задействованы пожарные самолёты, однако сбрасывание воды с воздуха осложнено из-за сильного ветра. Гористая местность затрудняет пожарным доступ к очагу возгорания.