Das Erste: экстремальная жара на юге Европы становится всё опаснее для людей

Температуры за 40 °С заставляют страдать от жары большую часть юга и юго-востока Европы, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В Греции закрывают доступ к памятникам в дневные часы, а людям советуют работать из дома; в Италии и Хорватии уже не обошлось без пожаров. Экстремальная жара, которая приходит в регион всё чаще, несёт опасность здоровью и жизни людей и свидетельствует о необходимости активнее противодействовать глобальному потеплению, предостерегают эксперты.

Экстремальная жара продолжает стоять на большей части юга и юго-востока Европы. В большинстве регионов центральной и южной Греции, а также на Кипре столбики термометров поднялись до отметки более 40 °С, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Не видно облегчения и в Италии — ожидается, что на следующей неделе там станет ещё жарче. Кроме того, по прогнозам синоптиков, жара сохранится на всей территории южной и юго-восточной Европы с небольшими колебаниями в течение ближайших нескольких дней.

По прогнозам греческих метеорологов, она может продлиться даже до конца следующей недели. Власти страны уже приняли меры. Министерство культуры Греции предписало администраторам археологических памятников закрывать их в дневное время из-за жары. Акрополь теперь остаётся закрытым в самую жаркую часть дня в его середине. Внизу представители греческого Красного Креста раздают прохожим бутылки с охлаждённой водой.

Министерство труда Греции также приняло специальные меры: по возможности, люди должны оставаться работать дома. Те, кто не может этого сделать, могут подать заявление на специальный отпуск из-за жары — он может составлять до двух дней в году. В сфере обслуживания ограничено оказание услуг в дневное время.

Для тех, кому не доступны прохладные комнаты, по всей стране открыты специальные центры. Только в Афинах их семь, они работают до десяти часов вечера. Но даже ночью температура не опускается ниже 30 градусов. Для человеческого организма это экстремальная нагрузка. То же касается и животных, поэтому уже появился официальный призыв обеспечить достаточное количество воды для домашних и бездомных животных.

В Италии две волны жары следуют непосредственно друг за другом. Сначала это был Цербер, адская гончая. Теперь — Харон, который в мифологии переправляет умерших через реку мёртвых. Итальянские газеты предупреждают о «беспрецедентных температурах»: 43 °С в Риме и до 48 °С на Сицилии и Сардинии.

Как напоминает Das Erste, в Италии в последние годы во многих местах возникали пожары, например, вблизи Римини и на Сардинии. А в Греции последние разрушительные лесные пожары произошли всего два года назад. В начале недели к высоким температурам добавились сильные ветра, что ещё больше увеличивает риски. На курортном острове Наксос уже вспыхнул кустарниковый пожар, который был потушен пожарными машинами и вертолётами.

Не обошлось без пожара и в Хорватии, где в четверг уже вспыхнул огонь во внутренних районах прибрежных городов Шибеник и Примоштен. К пятнице около 140 пожарных сумели побороть пламя, сообщает Das Erste со ссылкой на хорватские СМИ.

Европейское космическое агентство предупредило, что жара затронет Германию и Польшу, а также Грецию, Италию, Испанию и Францию.

Во всех странах, пострадавших от жары, врачи советуют людям пить много воды и избегать употребления алкоголя и напитков с высоким содержанием сахара. Также следует как можно меньше времени проводить на открытом воздухе и избегать интенсивных физических нагрузок, таких как бег и езда на велосипеде.

Эксперты считают нынешнюю жару следствием изменения климата, отмечает немецкий телеканал Das Erste. «Экстремальные погодные явления, которые становятся всё более частыми в условиях потепления климата, оказывают значительное влияние на здоровье людей, экосистемы, экономику, сельское хозяйство, энерго- и водоснабжение, — заявил в Женеве генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас. — Это подчёркивает всё более настоятельную необходимость как можно быстрее и основательнее сократить выбросы парниковых газов».