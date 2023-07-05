ZDF: в США изучают, как охладить Землю, приглушив солнце аэрозолями

Правительство США опубликовало план исследований возможностей «солнечной геоинженерии», сообщает немецкий телеканал ZDF. Речь идёт о модификации солнечной радиации с целью охладить планету. Для этого предлагаются несколько способов, от распыления в атмосфере специальных аэрозолей, чтобы сократить интенсивность солнечных лучей, до создания облаков и осветления поверхности планеты, чтобы отражать больше солнечного света обратно в космос.

Это звучит как безумная идея злодея из фильма о Бонде: использовать аэрозоли в атмосфере — или даже гигантский зонт в космосе, — чтобы затмить солнце и таким образом бороться с климатическим кризисом. Однако, как отмечает немецкий телеканал ZDF, правительство США настроено серьёзно: оно опубликовало план исследований, в котором изучаются возможности «солнечной геоинженерии».

Хотя Белый дом подчёркивает, что это не изменит фундаментальную климатическую политику США и что в данный момент «нет планов по созданию комплексной исследовательской программы, ориентированной на модификацию солнечного излучения», сам факт того, что правительство США обращается к этому вопросу, весьма примечателен, утверждает немецкий телеканал.

В докладе изложены различные варианты попыток замедлить потепление на планете путём уменьшения активности солнечных лучей. Речь идёт о модификации солнечной радиации, или сокращённо SRM. В документе говорится, что необходимо взвесить преимущества и риски такого подхода. «SRM даёт возможность значительно охладить планету в течение нескольких лет», — сказано в отчёте правительства США.

Также в нём перечислены четыре различных подхода к модификации солнечной радиации. Во-первых, это аэрозоли в атмосфере. Сульфатные частицы в стратосфере, распространяемые специальными самолётами, могут отражать часть солнечных лучей от Земли — эффект, который также наблюдается после крупных вулканических извержений. Например, после извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в июне 1991 года на Земле стало заметно прохладнее.

Второй способ — это осветление и производство облаков. «Морское осветление облаков» подразумевает, что облака над океанами должны быть осветлены, например, специальными кораблями, распыляющими в небо капли морской воды. Более яркие облака отражают больше солнечных лучей обратно в космос. Аналогичные подходы включают в себя производство дополнительных облаков.

Третий вариант связан с осветлением поверхности Земли. Так называемый эффект альбедо может быть использован и на Земле: более яркие поверхности, например, крыши домов светлого цвета, отражают больше солнечного света обратно в космос, чем тёмные поверхности.

Также рассматриваются солнечные тени в космосе. В этом случае огромные солнечные паруса помещаются между Солнцем и Землёй, чтобы постоянно создавать частичное солнечное затмение. Считаясь до сегодняшнего дня скорее научной фантастикой, этот подход вряд ли будет реализован в краткосрочной и среднесрочной перспективе, отмечает ZDF.

Поэтому в плане исследований правительства США более подробно рассматриваются только варианты, осуществимые в земной атмосфере, то есть распространение аэрозолей и воздействие на облака. Это объясняется тем, что оба метода могут быть реализованы сравнительно быстро, но имеют более значительный непосредственный эффект, говорится в докладе.

Затраты, усилия и риски такой геоинженерии огромны, предупреждают эксперты. По данным Общества Макса Планка, среднюю глобальную температуру можно удержать на уровне 2020 года даже без сокращения выбросов углекислого газа — но только если ежегодно в атмосферу будет выбрасываться в пять-восемь раз больше диоксида серы, чем во время извержения Пинатубо.

В исследовании, проведённом в США, стоимость таких мер оценивается примерно в $18 млрд в год и на один градус охлаждения. Эксперт по климату Моджиб Латиф из Центра океанических исследований имени Гельмгольца в Киле жалуется, что это просто безумие: «Даже сам факт, что им придётся продолжать делать это в течение сотен лет или дольше — потому что углекислый газ исчезает из атмосферы очень медленно. Вам пришлось бы тратить миллиарды долларов каждый год в течение такого долгого времени, чтобы помещать частицы в атмосферу».

За такими подходами стоит прежде всего промышленное лобби ископаемого топлива, которое имеет большую власть в США, исследователь климата Латиф. «Я встревожен — они уже готовятся к провалу защиты климата. Под девизом: «Мы что-нибудь придумаем, если это не сработает», — признался эксперт. «Совершенно не ясно, как это может сработать без побочных эффектов, — возможно, это даже хуже, чем вообще ничего не делать», — добавил он. Возможные последствия такого вмешательства непредсказуемы: климатическая система Земли слишком сложна, предупреждают эксперты.

Исследователь климата Ульрике Нимайер из Института метеорологии Макса Планка в Гамбурге придерживается аналогичной точки зрения. Отвечая на вопрос ZDF, она отметила, что в принципе поддерживает исследования SRM. «Целью должно быть лучшее понимание взаимосвязей, например, влияния на климат, а также образования и распределения серных аэрозолей». Однако «применение SRM ни в коем случае не должно быть целью исследования», подчеркнула Нимайер.

Побочные эффекты могут быть серьёзными: муссоны и основные воздушные потоки в атмосфере изменятся, осадков во всём мире станет меньше, объясняет исследователь. По сути, управление радиацией это работа с симптомами, говорит Ульрики Нимайер, есть только один способ остановить изменение климата — как можно быстрее сократить выбросы углекислого газа, сообщает немецкий телеканал ZDF.