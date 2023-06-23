WION: Тунберг не смогла пройти мимо акции против ископаемого топлива в порту Мальмё

Группа активистов молодёжного климатического движения провела акцию протеста перед входом в порт шведского города Мальмё, сообщает WION. Участие в протесте также приняла Грета Тунберг. По её словам, в условиях нынешнего климатического кризиса особенно важно не молчать о проблемах. Вместе с другими активистами она заблокировала дорогу к нефтяному порту, чтобы остановить транспортировку ископаемого топлива.

Около двадцати климатических активистов, включая Грету Тунберг, приняли участие в протесте перед входом в порт в шведском городе Мальмё. Активисты на короткое время заблокировали движение по маршруту в нефтяной порт. Группа под названием Reclaim the future проводила протесты на протяжении последних шести дней. Активисты просидели на дороге примерно час, прежде чем полиция попросила их уйти. Когда они отказались, полиция, как сообщается, оттащила их к обочине дороги. Затем, когда некоторые члены группы попытались заблокировать дорогу второй раз, сотрудники полиции оттеснили их и увезли из порта, прежде чем отпустить их. По словам пресс-секретаря полиции Мальмё, сотрудники полиции не арестовали никого из активистов во время протеста.

После того как её увезли из порта, Тунберг сказала, что она приняла участие в протесте, потому что чувствовала, что важно не молчать.

ГРЕТА ТУНБЕРГ, климатическая активистка: Я здесь, потому что если у вас есть возможность высказаться и что-то сделать, я думаю, это ваш долг — особенно в такие времена, как сейчас, когда климатический кризис набирает обороты и уже стал вопросом жизни и смерти для огромного числа людей по всему земному шару. Поэтому мы выставили свои тела перед нефтяными танкерами, чтобы не дать им попасть в порт, и, таким образом, мы воспрепятствовали работе промышленности ископаемого топлива.

Представитель группы Reclaim the future сказал, что они заблокировали дорогу в знак протеста против индустрии ископаемого топлива и чтобы предотвратить транспортировку продуктов горючего топлива.

ИРМА КЬЕЛЛСТРОМ, климатическая активистка: Reclaim the future — это движение для молодых людей, которые устали ждать, пока кто-то другой гарантирует, что наше будущее защищено и что мы можем мечтать о будущем. Мы устали ждать, когда промышленность ископаемого топлива завершит свою разрушительную деятельность.

При горении ископаемого топлива образуются большие объёмы диоксида углерода — парникового газа, который выбрасывается в воздух. Парниковые газы задерживают жар в атмосфере, что вызывает глобальное потепление. Потепление более чем на 1,5 °С вызывает риски дальнейшего повышения уровня моря, экстремальных погодных явлений, сокращения биоразнообразия и вымирания видов. Тревожный сценарий также ведёт к недостатку еды, ухудшению здоровья и бедности для миллионов людей по всему миру.

Горючее топливо образуется при разложении находящихся в земле, основанных на углероде организмов, умерших миллионы лет назад. Из них возникают богатые углеродом пласты, которые извлекаются и сжигаются для получения энергии. Ископаемое топливо относится к невозобновляемым видам и используется для изготовления пластика, стали и огромного количества разнообразной продукции. Существует три вида ископаемого топлива: уголь, нефть и газ.

Дата выхода в эфир 22 июня 2023 года.