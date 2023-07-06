France 24: температура бьёт рекорды — по всему миру люди задыхаются от жары

С наступлением лета в Северном полушарии всё больше жителей ощущают на себе катастрофические последствия потепления климата: люди изнемогают от жары в Китае, США, Великобритании и Индии, рассказывает France 24. На днях метеорологи зафиксировали самую высокую среднюю температуру на планете за всю историю наблюдений — 17,18 °С, однако в ближайшие месяцы и этот рекорд может обновиться.

В небе над Запретным городом ни облачка, но все посетители прячутся за зонтами. Каждый пытается спрятаться от обжигающих лучей солнца, потому что в Пекине, как и на части северного Китая, стоит сильная жара. Уже почти две недели температура поднимается выше 35 °С.

ЧЖАН, студентка: На улице действительно очень жарко, так что если мне хочется выйти, я надеваю двойную маску — тканевую, потом хирургическую, — шляпу, одежду для защиты от солнца. Всё это нужно, потому что на улице слишком жарко.

На юге и западе США жители тоже изнемогают от жары. В понедельник в Финиксе было 46 °С.

На этой неделе наша планета пережила самые тёплые дни за всю историю наблюдений. В понедельник (средняя температура составляла. — ИноТВ) 17,01 °С, но этот рекорд был побит на следующий же день — 17,18 °С. Такой показатель превзошёл предыдущий рекорд, установленный в 2016 году: 16,92 °С.

Такая тенденция наблюдается по всему миру: от Румынии до Индии жители задыхаются от жары.

БАЗАНТИ, работница: Иногда у меня кружится голова. Я работаю медленно, но должна продолжать работу. Если будет слишком жарко, я остановлюсь. Если не отдохну, мне на следующий день будет плохо, так что придётся так сделать.

В Великобритании июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений. Метеоролог из Британии в полном смятении.

КЛЭР НАЗИР, метеоролог в британской службе метеорологии: Некоторые метеорологические станции за две недели зафиксировали рост температур на 25 °С. Это просто невероятно! Так что все эти цифры говорят о том, что мы идём в неправильном направлении относительно жары, интенсивности жарких периодов и их продолжительности.

Потепление климата приводит к катастрофическим последствиям для здоровья.

ХАНС АНРИ КЛЮГЕ, директор Европейского регионального бюро ВОЗ: Изменения климата значительно влияют на наш континент. Я всегда говорю, что климатический кризис — это кризис здравоохранения. Он отодвигает или может отодвинуть (мировое сообщество. — ИноТВ) на 50 лет в вопросе общественного здравоохранения.

В Северном полушарии началось лето, и очень скоро температура может побить рекорды начала июля.