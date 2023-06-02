TRT World: небывалая жара во Вьетнаме привела к нормированию энергопотребления

Жара во Вьетнаме бьёт все рекорды. У жителей не остаётся выбора, кроме как включать кондиционеры. В результате нагрузка на энергосистему выросла настолько, что властям пришлось отключать подачу электричества на уличные фонари и нормировать энергопотребление, сообщает TRT World.

Свет фонарей тускнеет, транспорт ползёт по Ханою. Но это не результат поломки. Национальная энергосистема намеренно отключила подачу электроэнергии на уличные фонари по всему городу, пока жители включают свои кондиционеры, чтобы справиться с волной жары, охватившей Вьетнам. И, скорее всего, будет ещё хуже.

ЛУОНГ МИНХ КУАН, работник системы энергоснабжения: Если все будут экономить электроэнергию, у нас хватит электричества. Если нет — будет частичная перегрузка, которая поставит под угрозу всю энергосистему.

Местные жители говорят, что нынешняя температура невыносима и раньше такой не было.

ТРАН ВАН КУАЙ, житель Ханоя: Со временем будет ещё жарче. Раньше 30 градусов по Цельсию считалось жарой, а теперь нам надо привыкать к 40-градусным значениям.

Бассейны и водные парки набиты битком, но сотни семей всё же пытаются найти хотя бы временное решение.

ТРАН МИНХ ТРУН, житель Ханоя: В настоящее время я вожу своих детей сюда. Вода помогает побороть жару. Других быстрых решений просто нет. Но это только днём. Ночью обжигающий жар всё так же невыносим.

Люди говорят, что у них просто нет выбора, кроме как включать кондиционеры и надеяться, что сезон дождей придёт пораньше.

Шоаиб Хасан, TRT World.

Дата выхода в эфир 31 мая 2023 года.