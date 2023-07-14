NTD: власти Барселоны создают «климатические убежища» для спасения жителей от рекордной жары

05:10 Microsoft представила новый шрифт по умолчанию для своих продуктов Microsoft представила новый шрифт Aptos, который по умолчанию начнёт использоваться в продуктах компании вместо шрифта Calibri.

05:03 Самыми популярными городами для переезда ради работы стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи Аналитики провели опрос и выяснили, готовы ли россияне поменять место жительства ради работы. Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении RT, 40% опрошенных готовы переехать в другой город ради постоянной или проектной работы, если будут подходящие условия.

04:57 В Японии на испытаниях твердотопливной ракеты-носителя Epsilon-S произошёл взрыв Взрыв произошёл в ходе испытаний твердотопливной ракеты Epsilon-S на полигоне в Японии.

04:45 Экс-разведчик Риттер призвал не верить сообщениям, что у России мало танков Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью на Youtube-канале U.S. Tour of Duty призвал не верить сообщениям о том, что у России меньше танков, чем у Украины.

04:26 Рогов: ВСУ перегруппировываются в Запорожье после провала наступления Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска после серии провалов и неудач при попытке организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском фронте начали перегруппировку.

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02:43 В Москве грузовик загорелся в результате ДТП Два грузовых автомобиля столкнулись на западе Москвы, в результате один из автомобилей загорелся.

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01:33 Грушко: Россия обладает всем спектром вооружений для обеспечения своей безопасности Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что Россия обладает всем спектром вооружений, которые обеспечат безопасность страны.

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00:52 ESPN: Месси посетил тренировку «Интер Майами» Аргентинский нападающий Лионель Месси посетил тренировку «Интер Майами».

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00:25 РИА Новости: третье за два дня тело туриста нашли в море в Анапе Тело утонувшего туриста нашли в море в Анапе, это уже третий случай обнаружения тел отдыхающих за последние два дня в городе-курорте, где недавно бушевал шторм.

00:16 La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» сообщил Бонуччи об исключении из состава Руководство итальянского «Ювентуса» вывело футболиста Леонардо Бонуччи из состава по техническим причинам.

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00:01 В F.A.C.C.T. рассказали о случаях утечек данных российских компаний из-за атак мошенников Руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев сообщил RT, что некоторые российские компании и государственные организации в 2023 году пострадали от атак мошенников.

23:59 Путин заявил, что статус частных военных компаний в России непростой и требует обсуждений Правовой статус частных военных компаний в России непростой, он должен обсуждаться в правительстве и Госдуме, заявил российский лидер Владимир Путин.

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23:43 Грушко: Запад продолжит держать перед Киевом «морковку натоперспективы» Замглавы МИД России Александр Грушко в эфире Первого канала заявил, что Запад продолжит держать перед Украиной «морковку евро- и натоперспективы».

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