NTD: власти Барселоны создают «климатические убежища» для спасения жителей от рекордной жары

Чтобы помочь барселонцам пережить волну рекордной жары, местные власти открывают для них двери общественных зданий, оснащённых кондиционерами. В эти «климатические убежища» могут бесплатно приходить все, кто хочет передохнуть от зноя. Испания переживает уже вторую волну жары за сезон, при этом на юге страны температура достигает 44 градусов по Цельсию, передаёт NTD.
91-летняя испанка Мерсе прервала прогулку, чтобы зайти в библиотеку. Но дело не в книгах.
МЕРСЕ ПУХОЛЬ, жительница Барселоны: Я лучше побуду здесь, чем на улице. Там слишком жарко!
Температура в Барселоне выше 30 градусов. Местные власти открыли для людей так называемые климатические убежища, где можно укрыться от жары: свои двери распахнули более 200 библиотек, школ и других общественных зданий, оснащённых кондиционерами.
ОРЛАНДО МИНДА, социальный работник:Это хорошее место! Мы гуляли и пришли сюда с ощущением, что тело горит. Открыв дверь, сразу чувствуешь разницу в температуре.
В такие убежища приходят те, у кого дома нет кондиционера, либо те, кто хочет сделать передышку во время прогулки. В прошлом году бесплатной услугой воспользовались 120 тысяч человек.
Сейчас Испания переживает вторую волну жары за сезон. На юге страны температура достигает 44 градусов по Цельсию.
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