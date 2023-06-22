France 2: во Франции ввели правила для снижения электропотребления в жару

Французское правительство продолжает курс на сокращение энергопотребления: с этого лета предприятиям нельзя охлаждать температуру в помещении ниже 26 °С, а магазинам с кондиционерами необходимо закрывать двери, рассказывает France 2. Власти пытаются подготовиться к жаре и не следовать примеру Великобритании, которой пришлось расконсервировать угольную электростанцию.

Установить кондиционер в офисах компаний на 26 °С и закрывать двери магазинов, оборудованных кондиционером, — простые правила, которые правительство рассчитывает внедрить с лета этого года. Продавщица считает, что они невыполнимые. В её магазине кондиционер всегда поддерживает температуру между 19 и 22 °С, дверь открыта. В противном случае, по её словам, посетители ничего не покупают.

ПАТРИСИЯ АКНЕН, управляющая магазином: Когда они (покупатели. — ИноТВ) заходят, им уже жарко. Если мы их не мотивируем зайти в кабинку, где немного прохладно, они, бедняги, не хотят раздеваться.

Такие привычки способствуют чрезмерному расходу электричества. Во время жарких периодов каждое повышение температуры на ещё один градус приводит к росту энергопотребления на 700 МВт. Почти столько же производит ядерный реактор старого поколения. Этот пик потребления приходится на и без того уязвимую систему: во Франции из 56 реакторов 24, обозначенные на карте красным, сейчас остановлены.

Соблюдение правил летом также позволит провести зиму в тепле. Часть электричества во Франции производится благодаря запасам газа, которые необходимо сохранить.

АННА КРЕТИ, профессор экономики университета Париж-Дофин: Мы по-прежнему выходим из кризиса. Если случится пик энергопотребления, то, как правило, для поддержки включают газотурбинные электростанции. И да, запасы газа в данный момент лучше сохранять на зиму.

Франция хочет избежать английского сценария: чтобы справиться с высокими температурами, на прошлой неделе Великобритании пришлось расконсервировать угольную электростанцию.