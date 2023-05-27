France 2: экономия вышла боком — отключение уличного освещения во Франции привело к росту краж

Мэрия французского города Сереманж-Эрзанж отказалась от уличного освещения по ночам ради экономии электричества, однако спустя несколько месяцев ей пришлось пересмотреть своё решение, рассказывает France 2. Причиной возвращения к обычной практике стало увеличение числа ночных краж и хулиганских выходок, а также повышенная тревога за свою безопасность среди местных жителей.

Сейчас начало десятого, на Сереманж-Эрзанж опустилась ночь. По всему городу горят уличные фонари, которые погаснут только утром. При этом несколько месяцев назад мэрия решила отключить фонари ради экономии.

ПЬЕР ВАСКО, заместитель мэра Сереманж-Эрзанжа (департамент Мозель): Так что было принято решение выключить уличное освещение с 23 часов вечера до 5 часов утра. Однако теперь, после произошедших в городе хулиганских выходок, фонари горят всю ночь.

Таким образом, из-за серии краж и порчи автомобилей с темнотой было покончено.

ДИДЬЕ АНСУЛЬ, житель Сереманж-Эрзанжа (департамент Мозель): У меня украли четыре колеса — два спереди, два сзади, — а сюда поставили бетонные блоки.

Дидье Ансуль стал одной из жертв ночных краж.

ДИДЬЕ АНСУЛЬ: Думаю, неосвещённые улицы, может быть, способствовали краже. Однако в других городах, где тоже повреждали машины, фонари светили.

Следовательно, кражи нельзя связать с отсутствием уличного освещения или утверждать, что темнота способствует хулиганским выходкам. Тем не менее чувство незащищённости у некоторых жителей вполне реально.

ЖИТЕЛЬНИЦА СЕРЕМАНЖ-ЭРЗАНЖА: Я живу в уединённом местечке, так что неосвещённые улицы могут стать проблемой. Не знаешь, с кем повстречаешься.

Таким образом, возвращение к освещению позволяет успокоить жителей, хотя и вызывает ряд вопросов.

ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА СЕРЕМАНЖ-ЭРЗАНЖА: С точки зрения безопасности это хорошо, мы чувствуем себя в большей безопасности, но с точки зрения экономии электроэнергии не так хорошо.

ЖИТЕЛЬ СЕРЕМАНЖ-ЭРЗАНЖА: Я думаю, неплохо было бы включать половину. Один фонарь горит, другой — нет.

И правда, что станет с задачами по экономии электроэнергии? Мэр заверяет, что о них совсем не забыли.

СЕРЖ ЮРЧАК, мэр Сереманж-Эрзанжа (департамент Мозель): Нам остаётся заменить 70 лампочек.

Рассматриваются другие меры: завершить замену лампочек на светодиоды, более позднее включение освещения и контроль над его интенсивностью.

СЕРЖ ЮРЧАК: Сегодня прежде всего нас заботит благополучие граждан, так что мы будем искать возможности сэкономить в другом.

К такому же решению пришли другие мэры департамента Мозель, хотя во многих коммунах по-прежнему не включают уличное освещение по ночам.