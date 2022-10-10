BFM TV: «не уступлю вымогательствам» — во Франции мэр отказывается платить за электричество

Мэр французской коммуны Эльн на юго-западе страны предупреждает, что не собирается оплачивать огромные счета за электроэнергию, ожидающие администрацию в следующем году. Население города поддерживает инициативу своего главы, который требует от правительства финансовой поддержки и прозрачности в формировании тарифов, рассказывает BFM TV.

Мэру города Эльн в 2023 году придётся оплачивать огромный счёт за электроэнергию.

НИКОЛЯ ГАРСИА, мэр города Эльн: В текущей ситуации я не смогу и не буду его оплачивать.

За газ — 400 тысяч евро, 715 тысяч — за электричество, общий итог — 1,15 миллионов евро. Это на 700 тысяч евро больше, чем в 2021 году. Для мэра это слишком большая сумма. Он требует больше прозрачности в расчётах и помощи от государства.

НИКОЛЯ ГАРСИА: Я хочу сказать, что не уступлю таким вымогательствам, и надеюсь, что государство поддержит мою инициативу. Я требую финансовую помощь от государства, скидку по тарифам. Я требую, чтобы оно открыто и чётко отчиталось, сколько стоит производимая во Франции электроэнергия, а также за сколько её нам продают, кто продаёт и какую прибыль получает.

В то же время мэр заверяет, что прилагает усилия для того, чтобы уменьшить потребление электричества в своей коммуне. Уже два года по ночам не включаются уличные фонари.

НИКОЛЯ ГАРСИА: С 11 часов вечера такие фонари, как этот, регулярно выключают. Зимой их снова включают в 5 часов, а летом — не используют.

Жители города считают, что угроза не оплачивать счета за электричество — хороший способ оказать давление на правительство.

ЖИТЕЛЬ ЭЛЬНА: Я думаю, это неплохая идея — символически отказаться.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЭЛЬНА: Надо бы, чтобы все мэры сделали так же, как он. Я думаю, это правильно.

ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЭЛЬНА: Почему мы будем платить больше, чтобы они могли спокойно наслаждаться?

Если мэр, как обещает, решит не платить по счетам, он опасается, что государственные учреждения коммуны могут оказаться без электричества и отопления.