NTD: рядом с курортами Хорватии не утихают лесные пожары

02:59
Politico: Европа до сих пор не получила разрешения США на обучение украинских пилотов
Европейские страны так и не получили формального разрешения США на обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
02:33
В Киеве исключили подписание документов с Москвой при покупке у Софии российских реакторов
Украинская компания «Энергоатом» заявила, что не планирует подписывать никакие документы с Россией в связи с возможным приобретением у Болгарии двух ядерных реакторов российского производства.
02:15
Минюст Грузии: польский врач пытался тайно вынести из клиники образец анализа Саакашвили
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что один из польских врачей пытался незаконно вынести образец анализа экс-президента Михаила Саакашвили из Тбилисской клиники, в которой проводятся исследования состояния здоровья политика.
02:03
Кандидат в президенты Рамасвами призвал США обещать России не принимать Украину в НАТО
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что США должны заключить с российским руководством договорённость об отказе от приёма Украины в НАТО.
01:51
FAZ: Бербок заявила, что каждый день ведёт переговоры о мире на Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что переговоры о прекращении конфликта на Украине ведутся и она принимает в них активное участие каждый день.
01:41
Fox News: Джо Байден попытался укусить ребёнка на встрече перед отъездом из Финляндии
Президент США Джо Байден попытался укусить за плечо маленькую девочку перед отъездом из Финляндии.
01:29
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Украинский телеканал ТСН сообщил о взрыве в Запорожье.
01:10
В турецкой провинции Ширнак на границе с Сирией объявили КТО
Власти турецкой провинции Ширнак объявили о проведении контртеррористической операции на границе с Сирией.
00:56
Marca: «Барселона» согласовала трансфер Ориоля Ромеу из «Жироны»
Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу близок к переходу в каталонскую «Барселону».
00:47
Times: министр обороны Британии Уоллес рассматривает возможность осенью покинуть пост
Министр обороны Британии Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть пост в ходе планирующихся на осень перестановок в кабмине.
00:43
Романо: «Интер» и «Ювентус» сделали новые предложения по Лукаку
Миланский «Интер» и туринский «Ювентус» сделали новые предложения по нападающему «Челси» Ромелу Лукаку.
00:40
Джокович — о финале Уимблдона: Алькарас голоден, как и я, так что давайте устроим пир
Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от финального матча Уимблдона с испанцем Карлосом Алькарасом.
00:32
Украинские войска за сутки 45 раз обстреливали населённые пункты ДНР
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 45 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 257 снарядов.
00:20
Нефтесервисная компания Schlumberger сообщила о прекращении поставок продукции в Россию
Американская нефтесервисная компания SLB (Schlumberger) прекратила поставки продукции и технологий в Россию.
00:19
Ланата: у жены футболиста ПСЖ Икарди обнаружили лейкемию
Футбольный агент, модель и ведущая, супруга аргентинского нападающего Мауро Икарди Ванда Нара была госпитализирована в Буэнос-Айресе.
00:09
Главнокомандующий ВСУ Залужный заявил, что намерен взять Крым, когда у него будут средства
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил изданию Washington Post, что намерен взять Крым, когда у него будут средства.
23:56
Медведев надеется, что сможет возвращаться на Уимблдон много лет подряд
Российский теннисист Даниил Медведев выразил надежду на то, что ещё долгое время сможет возвращаться на Уимблдон.
23:53
Медведев: в игре с Алькарасом трибуны поддерживали меня как сумасшедшие
Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона рассказал о невероятной поддержке трибун.
23:50
Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела по взрыву в Белгороде
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела о взрыве машины в Белгороде.
23:39
Колосков — о матче за Суперкубок: я вообще не вижу преимущества «Зенита» над ЦСКА
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что не считает «Зенит» однозначным фаворитом в матче за Суперкубок России с ЦСКА.
23:36
Минобороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» выработали дорожную карту сотрудничества
В Министерстве обороны Белоруссии сообщили о выработке совместно с ЧВК «Вагнер» дорожной карты передачи опыта.
23:24
Экс-глава ЦРУ Петреус заявил, что ВСУ тяжело атаковать российские укрепления
ВСУ тяжело даются атаки российских глубокоэшелонированных укреплений с плотными минными заграждениями, заявил экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.
23:20
Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года.
23:08
ЦПВС: истребители проамериканской коалиции пять раз нарушили воздушное пространство Сирии
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что истребители возглавляемой США международной коалиции пять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии.
22:53
РБК: у актёра Краско начались галлюцинации после инсульта
Помощница актёра Ивана Краско Дарья Пашкова сообщила, что у него после перенесённого инсульта начались галлюцинации.
22:53
Алексей Миранчук вошёл в список вызванных на сбор «Аталанты»
Российский футболист Алексей Миранчук отправился с «Аталантой» на предсезонный сбор команды.
22:50
«Аякс» объявил об уходе капитана команды Тадича
«Аякс» объявил об уходе капитана команды Душана Тадича.
22:50
Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали
Российского телеведущего Николая Дроздова госпитализировали, врачи рекомендовали ему побыть под наблюдением медиков, заявил его друг, композитор Дмитрий Дунаев.
22:41
Более 2500 активистов «Молодой гвардии» провели акцию у посольств недружественных стран
Более 2,5 тыс. активистов «Молодой гвардии Единой России» провели в Москве и Санкт-Петербурге 11 июля акцию перед посольствами 11 недружественных стран с осуждением поддержки Украины со стороны НАТО.
22:32
Экс-разведчик США Риттер: Путин разгадал план Киева и нанёс превентивный удар
Президент России Владимир Путин понял план властей Киева по захвату Крыма и Донбасса для чисток и нанёс превентивный удар, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
22:26
Мерло: «Динамо» ведёт переговоры по приобретению полузащитника сборной Мексики
Полузащитник «Пачуки» и сборной Мексики Луис Чавес может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
22:17
«СТРАНА.ua»: суд на Украине отправил под арест митрополита УПЦ Павла
Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога $890 тыс.
22:14
Экстрадированный в США россиянин Конощенок не признал вину в суде
Экстрадированный в США россиянин Вадим Конощенок не признал вину в американском суде, сообщили в офисе прокурора в Нью-Йорке.
22:03
Алькарас — о матче с Джоковичем: меня ждёт тяжёлое испытание, но я к нему готов
Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от финала Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем.
22:00
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова по делу о взятке
Советский районный суд Рязани арестовал на два месяца бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова по уголовному делу о получении взятки.
21:48
Полиция задержала подозреваемого в избиении пожилой семейной пары в Санкт-Петербурге
Полицейские задержали подозреваемого в избиении мужчины 85 лет и его 86-летней супруги на АЗС в центре Санкт-Петербурга.
21:44
Медведев останется на третьем месте в рейтинге и чемпионской гонке ATP после Уимблдона
Первая ракетка России Даниил Медведев останется на третьем месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и чемпионской гонке ATP по итогам выступления на Уимблдоне.
21:43
Военная хроника сообщает об авиаударах по ВСУ в Херсонской области
Военная хроника сообщает о мощных авиаударах по объектам ВСУ в Херсонской области.
21:39
Корреспондент RT опубликовал кадры работы РСЗО «Град» под Кременной
Корреспондент RT Саргон Хадая опубликовал видео работы РСЗО «Град» под Кременной.
21:33
Роднина заявила, что в штабе тренера Тутберидзе происходит «что-то неладное»
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что штаб заслуженного тренера России Этери Тутберидзе имеет внутренние проблемы с психологической подготовкой фигуристок.
21:30
Роспотребнадзор проверил здание ВГТРК в Москве из-за обнаружения подозрительного конверта
Роспотребнадзор провёл проверку здания ВГТРК в Москве в связи с обнаружением конверта с неизвестным порошком.
21:18
Кеннеди-младший назвал решение Байдена о мобилизации резерва подготовкой к войне с Россией
Перспективный кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший в своих соцсетях назвал решение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена о мобилизации резерва подготовкой к войне с Россией.
21:11
В ЦБ России назвали цифровые валюты настоящим финансовой сферы
Первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова в интервью YouTube-каналу «pro.finansy/Ольга Гагладзе» заявила, что цифровые валюты уже не тренд, а настоящее финансовой сферы.
21:09
MD: чемпиона мира по футболу Ромарио госпитализировали с кишечной инфекцией
Чемпион мира в составе сборной Бразилии Ромарио был госпитализирован с кишечной инфекцией.
21:05
Мэр Киева Кличко заявил, что не видел президента Украины с начала спецоперации
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не видел президента Украины с момента начала спецоперации.
21:02
ООН: с 27 июня ни одно новое судно не получило разрешения на проход в Чёрное море
С 27 июня не выдано ни одного нового разрешения на проход судов в Чёрное море в рамках зерновой сделки. Об этом заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
20:53
Мэр Киева Кличко заявил о готовности баллотироваться на пост президента
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности баллотироваться на пост президента Украины.
20:52
Джокович сыграет с Алькарасом в финальном матче Уимблдона
Сербский теннисист Новак Джокович сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в финале Уимблдона.
20:47
Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона
Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал Открытого чемпионата Великобритании 2023 года.
20:42
Роднина заявила, что Валиеву сломали морально из-за допинг-скандала на Олимпиаде
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что фигуристку Камилу Валиеву сломали морально из-за допинг-скандала на Олимпиаде 2022 года в Пекине.