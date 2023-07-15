NTD: рядом с курортами Хорватии не утихают лесные пожары

На фоне сильной жары в Хорватии горят леса рядом с курортами, расположенными на Адриатическом побережье. Огонь уже перекинулся и на близлежащие населённые пункты: у некоторых местных жителей сгорели дома и автомобили. Для тушения пожаров были задействованы 50 пожарных машин и пять самолётов, однако ситуацию осложняет штормовой ветер, передаёт NTD.

На Адриатическом побережье в Хорватии горят леса, а вместе с ними — дома и автомобили. Из деревни Гребаштица рядом с Шибеником срочно эвакуировали туристов и некоторых местных жителей. Огонь здесь уничтожил несколько домов и машин.



ИВАН ДОЛЕНЦ, местный житель: Мы купили этот дом год назад. Прошло всего десять дней, как мы закончили ремонт, — а теперь всё сгорело... Что тут скажешь? Вы сами всё видите. Всё было новым, и всё уже было обставлено.



У Винко сгорел домик для садового инвентаря. Там хранились газонокосилки и насос.



ВИНКО ЯКОВЛЕВИЧ, местный житель: А это машина моего сына. Мало того что она сгорела, так из-за этого пострадает и его сантехнический бизнес: в машине лежало оборудование на 20 тысяч евро. Всё превратилось в пепел.



Юг Европы страдает от аномальной жары, принесённой тепловой волной «Цербер». В Хорватии температура за 40 градусов.



Причина пожаров пока не ясна — но известно, что сгорело уже 600 гектаров земли. Огонь тушат 150 пожарных, задействованы 50 пожарных машин и пять самолётов. Ситуацию осложняет штормовой ветер.



В Гребаштице отключили электроэнергию, в районе бедствия перекрыли шоссе. В Шибенике открыли временное убежище для эвакуированных.



Синоптики обещают, что в ближайшую неделю жара не спадёт.



Дата выхода в эфир 14 июля 2023 года.