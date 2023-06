NYT: небо над США вновь затянуло дымом от лесных пожаров в Канаде

Затянутые дымом небеса над городами центральной части США приводят к ухудшению самочувствия местных жителей, которые вынуждены оставаться в помещениях или использовать маски при выходе на улицу. Из-за продолжающихся лесных пожаров в Канаде американцам уже несколько дней приходится дышать загрязнённым воздухом, пишет The New York Times. В некоторых регионах местные власти выпустили предупреждения о вреде для здоровья и даже временно отменили все мероприятия на открытом воздухе, сообщается в статье.

Из-за лесных пожаров, которые продолжают полыхать в Канаде, в воздухе над территорией Соединённых Штатов уже не первый день сохраняется большое содержание дыма. Особенно от этого страдает район Великих озёр и центральные штаты, сообщает The New York Times. В результате миллионы американцев вынуждены оставаться дома в разгар лета, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, или пытаться защитить себя при помощи масок и других подручных средств.



В частности, в Чикаго, куда президент США Джо Байден приехал, чтобвы выступить с речью о своей экономической политике, весь горизонт был затянут белыми облаками дыма, говорится в статье. Плотный слой дыма встретил Байдена уже прямо в аэропорту. В то же время заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заверила, что администрация следит за качеством воздуха в стране: «Это часть нарастающих проявлений экстремальных погодных явлений, которые мы наблюдаем в результате изменения климата», — заявила она.



Бассейны и летние лагеря в Мэдисоне (штат Висконсин) были закрыты, из-за чего родителям пришлось искать другие варианты занятий для своих детей во время каникул. А жители Кливленда, которые отважились выйти на улицу, ощутили стойкий запах дыма и гари в воздухе. По оценкам экспертов, это худшая ситуация с тех пор, как смог от первой волны канадских лесных пожаров захватил север США в этом месяце.



«Вы можете даже наглядно увидеть, что качество воздуха просот ужасное», — рассказал в интервью The New York Times местный почтальон Винсент Радзиловски. По его словам, он впервые за долгое время был вынужден надеть маску, чтобы хоть как-то защитить себя во время многочасовой работы на улице.



По прогнозам синоптиков, в четверг основная масса дыма должна наконец уйти с территории Среднего Запада. Однако задымлённый воздух по-прежнему несёт угрозу для северо-восточных штатов и Атлантического побережья, сообщается в статье. Власти Нью-Йорка уже предупредили жителей, что им следует «приготовиться», поскольку качество воздуха в ближайшие дни наверняка ухудшится. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс также призвал принять меры предосторожности и на время отказаться от проведения мероприятий на свежем воздухе.



По данным Агентства по охране окружающей среды, уже в среду в Чикаго индекс качества воздуха достиг отметки в 217 сравнительных единиц, в Детройте — около 203, в Цинциннати — 185 единиц. При этом любое значение индекса свыше 100 предупреждает о том, что людям с заболеваниями респираторной системы необходимо принять повышенные меры предосторожности, пишет The New York Times.



Стремительное изменение климата превращает температуры, которые раньше считались рекордно высокими, в обыденное явление. Это становится фактически «слоном в комнате», усугубляя лесные пожары и их негативное влияние на качество воздуха, предупредил Джон С. Лин, профессор атмосферных наук в Университете штата Юта. В результате они теперь дольше не затухают и производят гораздо больше дыма, содержащего сложную смесь газов, водяного пара и опасных для здоровья загрязняющих частиц, подчеркнул эксперт.



По имеющимся данным, в минувшую среду в Детройте было зафиксировано одно из худших по стране качество воздуха, поскольку дым от канадских лесных пожаров окутал город едкой дымкой. Чиновники по охране окружающей среды в Мичигане также выпустили предупреждение об опасном качестве воздуха по всему штату, рекомендуя детям, владельцам домашних животных и людям, страдающим хроническими заболеваниями, сократить время своего пребывания на открытом воздухе, говорится в статье.



Во многих штатах также были отменены различные мероприятия на открытом воздухе и временно закрыты бассейны и аквапарки. Воздух в Кливленде был настолько грязным, что Крис Ронейн (исполнительный директор округа Кайахога, в который входит Кливленд) даже отменил свою ежегодную речь, с которой планировал выступить в открытом павильоне на берегу реки Кайахога.



Представители местных органов здравоохранения также заявили, что они крайне обеспокоены негативными последствиями продолжающегося воздействия лесных пожаров на наиболее уязвимые группы населения, включая пожилых людей, детей, людей с различными заболеваниями и бездомных, которым обычно негде укрыться от загрязнённого воздуха.



Как рассказал в интервью The New York Times глава Детройтской миссии спасения Чад Ауди, им стали гораздо чаще звонить и сообщать о людях с приступами астмы, и некоторых даже пришлось отправлять в больницу. Хотя по правилам бездомные должны покидать приют, которым он управляет, после завтрака и возвращаться только во время ужина, администрация временно решила даже нарушить правила и позволить некоторым людям остаться, учитывая плохое качество воздуха на улице, пояснил Ауди.