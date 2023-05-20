NBC: лесные пожары на севере Канады привели к эвакуации тысяч людей

В северной части Канады бушуют сильные лесные пожары, сообщает NBC News. Большая масса дыма влияет на качество воздуха почти по всей стране и даже на части территории США. Кроме того, уже почти 20 тысяч жителей провинции Альберта были вынуждены эвакуироваться.

Этим вечером небеса над западной частью Канады выглядели апокалиптически. Почти 100 лесных пожаров, вызванных аномально жаркой погодой, привели к необходимости эвакуации тысяч людей.

КОЛИН БЛЭР, исполнительный директор агентства по чрезвычайным ситуациям Альберты: Около 19 479 жителей Альберты остаются в эвакуации. На данный момент работают 13 центров приёма, регистрирующих тех, кто эвакуировался.

Пожары приводят к возникновению огромных масс дыма: дым не только заслоняет небо, но также влияет на качество воздуха почти по всей Канаде и даже на части территории США. Вот как это выглядит: это видео в формате «до и после» показывает густой дым, повисший над Калгари на этой неделе. На спутниковых изображениях видно, как облака дыма формируются над территориями обеих стран.

Этим утром власти Миннесоты объявили чрезвычайное положение по всему штату, причём частично уровень опасности объявлен «красным»: граждан призывают оставаться в своих домах. Привычное голубое небо Монтаны и Северной Дакоты заполнено дымом.

ДЖЕН УОРРЕН, жительница Северной Дакоты: Я не припомню, чтобы здесь когда-либо был такой густой дым. Я всю жизнь живу в Северной Дакоте, и это невероятно. Невероятно страшно.

Партнёр NBC компания KFYR сообщила, что в минувший четверг в одном из городов индекс загрязнения воздуха превысил 1000 единиц. Агентство по защите окружающей среды США отмечает на карте штаты, где качество воздуха сейчас варьируется от среднего до крайне загрязнённого.

КОЛИН БЛЭР: Людям стоит оставаться у себя в домах как можно больше.

Также есть беспокойство по поводу того, что эти лесные пожары могут повлиять на глобальные цены на энергетику, поскольку из-за катаклизма некоторые местные нефтедобывающие компании были вынуждены приостановить работу. Одна компания по консалтингу в области энергетики сообщила, что добыча сократилась на 240 тысяч баррелей нефти в день.

Для таких сильных пожаров на севере сейчас очень рано: власти считают, что ситуация станет ещё более напряжённой летом. Они говорят, что если погода не изменится, то на локализацию пожаров уйдут месяцы.

КОЛИН БЛЭР: Позитивный момент состоит в том, что пока пожары не привели к фатальным исходам.

Сейчас власти пытаются найти хоть какой-нибудь позитив посреди адского пейзажа, развернувшегося перед их глазами.

Дата выхода в эфир 20 мая 2023 года.