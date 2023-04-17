NTD: масштабные лесные пожары бушуют на границе Франции и Испании

На границе Франции и Испании бушуют масштабные лесные пожары. Как передаёт NTD, пожар начался на французской территории, а в воскресенье перекинулся на соседнюю страну. Жители нескольких ферм были вынуждены эвакуироваться. Сообщений о жертвах или пострадавших нет. Огонь тушат более 350 спасателей.
Бушующий огонь подбирается к городу Портбоу в Каталонии на границе с Францией. Лесной пожар начался на французской территории, а в воскресенье перекинулся на Испанию. Жители нескольких ферм были вынуждены эвакуироваться. Сообщений о жертвах или пострадавших нет.
По данным испанских СМИ, по обе стороны границы уже выгорело не менее 750 гектаров земли. В зоне бедствия приостановлено железнодорожное сообщение. Также перекрыты автодороги.
Огонь тушат более 350 спасателей. Власти Каталонии направили девять пожарных расчётов на помощь французским коллегам.
Тем временем ещё один пожар вспыхнул на побережье Средиземного моря. Он угрожает французскому городу. На тушение направлены сотни сотрудников экстренных служб.
Летом прошлого года Европа пережила аномально жаркую и засушливую погоду. Это привело к лесным пожарам во многих европейских странах. Больше всего пострадали Греция, Португалия, Франция и Испания. Сгорели десятки тысяч гектаров леса.
После летней засухи обильные осадки так и не пришли. В итоге во Франции и в Испании пожары продолжались всю зиму.
Французские власти предупредили граждан, что этим летом засуха может быть ещё сильнее. Ранее они ввели ограничения на потребление воды в четырёх департаментах на юге страны. Подобные меры могут коснуться и других регионов Франции.
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