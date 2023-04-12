ABC News: «наихудший сценарий» — в Индиане загорелся завод по переработке пластика

Пожарные службы города Ричмонд, штат Индиана, борются с масштабным возгоранием на местном заводе по переработке отходов, передаёт ABC News. По информации канала, пожар, вероятно, будет продолжаться ещё несколько дней. Власти Ричмонда и Индианы призывают жителей города не покидать жилища: чёрный дым от горящих куч пластика представляет серьёзную опасность для здоровья, предупреждают они.

Сегодня утром развивается событие, которое чиновники называют наихудшим сценарием: над этим загоревшимся заводом по переработке отходов, расположенным в городе Ричмонд, штат Индиана, неподалёку от границы с Огайо, поднимаются клубы чёрного дыма.



ТИМ БРАУН, начальник пожарной охраны Ричмонда: В задней части комплекса находился полуприцеп, полностью охваченный пламенем. Он был доверху нагружен пластиком; кроме того, рядом с ним были сложены кучи пластиковых отходов, и ещё много таких куч было набросано вокруг него.



Огонь быстро распространился.



ТИМ БРАУН: ...благодаря ветру — пламя перескочило на другую кучу пластика.



Национальная метеорологическая служба США опубликовала спутниковые снимки, на которых облако дыма от пожара запечатлено сверху.



ОЧЕВИДЕЦ: ...там зола разлетается и всё остальное...



В определённый момент власти предупредили о необходимости эвакуироваться более чем 2000 местных жителей.



МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Мы и навес опустили, и окна задраили, и кондиционер отключили — в общем, всё сделали.



Тем же, кто оказался за пределами зоны эвакуации — а поднимающийся в небо дым они прекрасно видели, — настоятельно рекомендовали не покидать здания: поскольку завод перерабатывает в том числе и пластиковые отходы, появились опасения в связи с возможным загрязнением воздуха химикатами, выделяющимися при сгорании пластика.



СТИВ ДЖОНС, начальник пожарной службы штата Индиана: Этот дым определённо токсичен.



Агентство по охране окружающей среды США и Управление штата Индиана по контролю за окружающей средой направили на место происшествия своих сотрудников для проверки качества воздуха. А тем временем пожарные за ночь успели пригнать тяжёлую технику, которая поможет проложить путь через кучи пластика и полуприцепы, мешающие пожарным добраться до очага возгорания.



ТИМ БРАУН: Мы здесь останемся дня на два-три, как минимум — пластик-то плавится.



ЛАЙОНЕЛ МОЙЗ, ABC News: По словам чиновников, пожар может продолжаться много дней. А мэр Ричмонда напоминает публике, что до убежищ можно добраться на специальных автобусах.



Дата выхода в эфир 12 апреля 2023 года.