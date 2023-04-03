CBS 17: очередное крушение поезда в США — на этот раз с пивом и пропаном

В США не прекращаются аварии с поездами. На этот раз досталось штату Монтана. Часть вагонов поезда сошла с рельсов в тоннеле, другие — упали в реку. В одном из вагонов перевозили упаковки пива, они как раз снабдили ближайшую водную артерию. В другом был пропан, но CBS 17 сообщает, что по информации компании-перевозчика, утечки не зафиксировано. Информации о причинах крушения пока нет, ведётся расследование.
Я нахожусь в местечке Парадайз недалеко от Квинз Хот Спрингс. Здесь сошёл с рельсов поезд. Вы можете видеть за мной: несколько вагонов перевернулись прямо в реку. В одном из них был пропан, но компания MRL уверяет, что опасности для населения и её сотрудников нет.
Поезд компании MRL сошёл с рельсов около 9 утра в воскресенье. Компания-перевозчик пока не располагает информацией о причинах крушения, однако директор по коммуникациям MRL Энди Гарланд заверил, что никто не пострадал. Тем не менее постояльцы гостевых домов в парк-отеле «Квинз Резорт» были эвакуированы.
Из одного вагона выпали коробки с пивом, кроме того, есть вагоны, сошедшие с рельсов в тоннеле. Гарланд также заявил, что утечки опасных материалов не произошло.
ЭНДИ ГАРЛАНД, директор по коммуникациям компании MRL: Могу подтвердить, что сегодня около 9 утра возле Парадайз произошёл частичный сход с рельсов поезда. При этом нет ни пострадавших, ни общественного риска, ни утечки опасных материалов. На месте присутствуют представители MRL и спасатели.
Мы полны решимости устранить любые последствия для этого района. При этом нашим главным приоритетом остаётся безопасность населения и наших сотрудников. Расследование продолжается. Мы попрежнему останемся здесь, чтобы разобраться в причинах, смягчить ситуацию и устранить последствия как можно скорее.
На данный момент у MRL нет графика окончания работ, но мы будем держать вас в курсе событий.
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