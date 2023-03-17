NBC News: очередная авария поезда в США — на этот раз с дизельным топливом

Очередной железнодорожный инцидент в США. С рельсов сошёл поезд, в результате чего произошла утечка более 11 000 литров дизельного топлива. О причинах аварии не сообщается. На месте работают спасательные бригады и экологи. По данным NBC News, специалисты рассчитывают выкопать всю загрязнённую почву и засыпать участок чистой землёй.

Агентство по охране окружающей среды обновляет проступающую информацию. По их данным, из этого повреждённого локомотива в почву вылилось более 3000 галлонов (более 11 300 л. — ИноТВ) дизельного топлива.

ЖЕНЩИНА: Мой муж пришёл пораньше, чтобы взглянуть на это.

Бригада покинула поезд и находится вне опасности.

ЖЕНЩИНА: Он сказал, что надо пойти посмотреть, ведь не каждый день такое случается.

Внимание быстро переключилось на 3100 галлонов (11700 л. — ИноТВ) разлившегося топлива. В четверг утром с рельсов сошёл вот этот локомотив компании BNSF.

МАЙК СИБЛИ, представитель агентства по охране окружающей среды: Нашей главной задачей на данный момент является удаление загрязнённой почвы. Потом мы проверим этот участок, чтобы убедиться, что всё чисто. И затем заполним чистой землёй.

Ночью два локомотива компании BNSF, буксировавших шесть пустых вагонов, сошли с рельсов на острове Анакортес. Это произошло на участке железной дороги за казино Swinomish, где земля принадлежит индейскому племени.

Крушение привлекло внимание береговой охраны, агентства по охране окружающей среды, государственного департамента экологии и службы скорой помощи округа Скагит.

Появилось и много любопытных.

ЖЕНЩИНА: Меня очень беспокоит утечка. Весь этот дизель вытекает в почву.

К середине дня бригады BNSF с помощью нескольких больших кранов подняли упавшие локомотивы. В водоёме использовали боковые боны, которые, по словам представителей железной дороги, нужны в качестве предупредительных мер сдерживания, если нефтепродукт достигнет воды. Они уверяют, что пока этого не произошло.

МАЙК СИБЛИ, представитель агентства по охране окружающей среды: Мы отправили людей проверить канал. Там не замечено характерной плёнки. Никакого воздействия на рыб или дикую природу не было.

ДЖАСТИН ПАЙПЕР: представитель компании BNSF: Мы уверены, что сможем выкопать всё необходимое до того, как вмешается погода или какие-то другие факторы.

Компания BNSF подтвердила, что несёт ответственность за аварию. Однако до сих пор не предоставила никаких объяснений относительно причин крушения.

В государственном департаменте экологии заявили, что крупные железнодорожные аварии случаются редко. По их словам, последняя крупная авария в штате Вашингтон, на которую им пришлось реагировать, произошла в 2020 году.

Акортес, Себастиан Робертсон, King 5 News.

Дата выхода в эфир 17 марта 2023 года.