TF1: «война войной, а обед по расписанию» — участники событий рассказали о кадрах вечерней трапезы на фоне пожаров во Франции

Журналисты подтвердили подлинность завирусившихся в сети видеороликов, на которых французы спокойно ужинают и пьют вино на фоне пожаров и беспорядков в городе, сообщает TF1. По словам сотрудников попавших на видео заведений, такое поведение — часть французского отношения к жизни: даже если за окном бушует революция, это не повод отказываться от бокала в час аперитива.

В разгар протестов против пенсионной реформы во Франции в социальных сетях завирусилось видео, высмеивающее посетителей ресторана, которые продолжают трапезу посреди бушующих вокруг заведения пожаров, напоминает TF1. Многие пользователи интернета увидели в нём идеальную иллюстрацию известной карикатуры под названием This is fine («Всё в порядке». — ИноТВ), изображающей довольную собаку в окружении пламени.

The French really did the “this is fine” meme. pic.twitter.com/iIIXFnju2S — Paweł Wargan (@pawelwargan) March 21, 2023

Позже к этому ролику добавился ещё один видеофрагмент, на этот раз показывающий посетителей на террасе кафе с бокалом красного вина напротив горящих мусорных баков. Некоторые интернет-пользователи предположили, что видео были смонтированы, однако эта гипотеза не подтвердилась, сообщает издание.

Первый фрагмент был опубликован 21 марта, и его просмотрели около 5 млн раз. Журналисты из Checknews смогли отследить источник этого видео, которое оказалось подлинным и было снято в ресторане Le Stromboli в Сент-Этьене вечером в понедельник 20 марта. В заведении этот факт подтвердили.

Отвечая на вопрос об этих удивительных кадрах, сотрудники ресторана говорят, что никакой паники в тот момент не было: «На улице горели мусорные баки, (но) присутствовали пожарные, что успокоило наших клиентов — и они продолжили ужинать как ни в чём не бывало, несмотря на взрывы». Тем временем, в понедельник в Сент-Этьене протест с участием тысячи человек перерос в беспорядки, а по ходу процессии было замечено множество вспышек огня.

Второй видеофрагмент был опубликован 25 марта и набрал более 100 тыс. просмотров за несколько часов. Согласно комментарию, на этот раз сцена происходила на площади Победы в Бордо, на террасе бара Saint-Aubin.

Представители бара подтвердили, что эти кадры были сняты на его террасе другим клиентом. «Впрочем, это были не единственные, кто пришёл на последний бокал. Люди пытались восстановить спокойствие после всех событий», — рассказывает управляющий заведения. «Жизнь продолжается, это французский парадокс: идёт революция, а мы потягиваем свой бокал вина в час аперитива», — говорит сотрудник бара. Как передаёт издание, сцена произошла вечером 23 марта, когда возле оцепленного студентами Университета Бордо были подожжены мусорные баки.