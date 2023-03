TF1: «война войной, а обед по расписанию» — участники событий рассказали о кадрах вечерней трапезы на фоне пожаров во Франции

В разгар протестов против пенсионной реформы во Франции в социальных сетях завирусилось видео, высмеивающее посетителей ресторана, которые продолжают трапезу посреди бушующих вокруг заведения пожаров, напоминает TF1. Многие пользователи интернета увидели в нём идеальную иллюстрацию известной карикатуры под названием This is fine («Всё в порядке». — ИноТВ), изображающей довольную собаку в окружении пламени.

The French really did the “this is fine” meme. pic.twitter.com/iIIXFnju2S

— Paweł Wargan (@pawelwargan) March 21, 2023