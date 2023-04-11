CNN: реконструкцию собора Парижской Богоматери обещают завершить через год

Прошло четыре года с того дня, когда пожар разрушил знаменитый Нотр-Дам. Сейчас восстановительные работы идут полным ходом. Собор обещали полностью восстановить за пять лет. Очевидцы реконструкции сообщили CNN, что новый собор будет ещё лучше прежнего.

Это был самый запоминающийся образ того ужасного дня. Шпиль Нотр-Дама падает сквозь крышу собора в то время, как пламя сжигает всё вокруг. С тех пор прошло четыре года. Огромные дубы спилены, пепел вычищен. На смену шоку и испугу пришла уверенность, что собор снова поднимется, причём скоро. Если верить генералу, которого президент Макрон назначил ответственным за восстановление памятника.

ЖАН-ЛУИ ЖОРЖЕЛЕН, генерал, курирующий процесс реконструкции Нотр-Дама: Президент сказал, что мы восстановим этот собор за пять лет. Это слова главы Франции, и на карту поставлена репутация страны.

Генерал, бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Франции, отправился с визитом в необыкновенную мастерскую по изготовлению деревянных изделий в Восточной Франции, чтобы проинспектировать, как продвигаются работы. Здесь плотники передвигают тонны дуба, как детали детского конструктора, чтобы заново построить обрушившийся шпиль и балки с крыши собора, уничтоженные огнём.

Отрезают и подгоняют с точностью до миллиметра. Потрачено много заботы, усилий и денег, чтобы убедиться, что восстановленный Нотр-Дам будет таким же, как изначальный. А рабочие, которые трудятся над этими гигантскими кусками дерева, не перестают удивляться, как это можно было создать тысячу лет назад.

Один человек, у которого был лучший обзор реконструкции Нотр-Дама, чем у большинства, — это фотограф Томас Ван Хутрвве. Его работы размещаются на временных стендах вокруг собора. Он начал фотографировать собор задолго до пожара. Иногда используя старинный деревянный фотоаппарат, ровесник того шпиля.

Позже National Geographic и французская ассоциация по реставрации и сохранению собора Парижской Богоматери наняли его, чтобы запечатлеть внутренние работы. Когда памятник медленно восстанавливался из руин, он эмоционально фиксировал все внутренние и внешние изменения.

ТОМАС ВАН ХУТРВВЕ, фотограф: Когда находишься внутри собора, ты что-то ощущаешь. Это место почитания. И когда потом видишь его повреждённым, эти чувства ещё больше усиливаются. Прямо в сердце.

Хутрвве видел своими глазами, как убирали последствия пожара, а также вековую грязь, скопившуюся до него. Он верит, что реконструированный Нотр-Дам будет в какой-то мере даже лучше предыдущего.

ТОМАС ВАН ХУТРВВЕ, фотограф: Когда они уберут леса и обзор откроется, я думаю, он будет безупречным, лучше, чем когда-либо прежде.

Джим Битермен, CNN.

Дата выхода в эфир 10 апреля 2023 года.