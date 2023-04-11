CNN: реконструкцию собора Парижской Богоматери обещают завершить через год

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«Между глупостью и безумием» — Хёрш оценил действия США и НАТО в отношении России Tichys Einblick
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Bild объяснил, почему немцы особенно восприимчивы к «российской пропаганде» Bild
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Daily Mail: британский спецназ займётся йогой, чтобы «стать смертоноснее» Daily Mail
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Фернандес: «Челси» не боится «Реал»
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал, что ожидает от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
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На Украине жену оппозиционного политика Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск
На Украине жену оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск.
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Посол назвал абсурдом новые антироссийские санкции Канады
Посол России в Канаде Олег Степанов назвал абсурдной бессмыслицей новый пакет антироссийских санкций со стороны Оттавы.
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Польский министр Телус предложил распределять украинское зерно по всему ЕС
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус отметил, что Варшава предлагает рассмотреть вопрос о распределении поступающего украинского зерна по всем странам Европейского союза.
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Sport24: «Динамо» не получало предложений об участии в турнире в Петербурге
«Динамо» на данный момент не получало приглашения для участия в футбольном турнире, который пройдёт в конце июня в Санкт-Петербурге.
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Валиева призналась, что её не задевают негативные комментарии
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своём отношении к негативным комментариям в социальных сетях.
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Посетивший ДНР журналист Кредико назвал террором обстрел жителей Донбасса со стороны ВСУ
Американский радиоведущий, сатирик и активист Ренди Кредико, посетивший Донецкую Народную Республику, назвал террором то, что украинская армия обстреливает гражданские объекты в Донецке.
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Ольховский считает, что Джокович недооценил Гахова
Победитель двух турниров Большого шлема Андрей Ольховский высказал мнение, что серб Новак Джокович перестал ошибаться во втором сете матча с россиянином Иваном Гаховым.
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Бывший агент MI6 Крук не исключил передачу Зеленским регионов Польше ради захвата Крыма
Бывший агент британской разведки MI6 Алистер Крук не исключил возможность того, что президент Украины Владимир Зеленский передаст Варшаве несколько украинских западных регионов с целью изменения ситуации в зоне боевых действий.
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РПЛ потроллила Талалаева после назначения в «Химки»
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) с юмором отреагировала на назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок».
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КС Молдавии: георгиевскую ленту нельзя использовать для оправдания военных преступлений
Ношение и демонстрация георгиевских лент на территории Молдавии разрешено, нельзя использовать этот символ для оправдания военных преступлений и агрессии. Об этом заявила глава Конституционного суда республики Домника Маноле.
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Калачёв: уход Бердыева из «Сочи» — неожиданность
Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв отреагировал на то, что главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев принял решение покинуть свой пост.
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«Бенфика» и «Интер» огласили свои составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Бенфики» и «Интера» на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА.
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Премьер-министр Мишустин заявил о задаче добиться технологической независимости России
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что России необходимо постепенно преодолевать зависимость от зарубежных разработок и наладить выпуск отечественной критически значимой продукции.
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Грайнер готовится выпустить мемуары о заключении в России
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер сообщила, что работает над мемуарами, которые посвящены её заключению в России.
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Габулов назвал Талалаева грамотным специалистом
Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера подмосковного клуба.
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Габулов: наше участие в турнире CAFA будет серьёзным сигналом для УЕФА
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о возможном участии национальной команды в международном турнире Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).
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Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль принял решение пожениться на своей избраннице Алехандре.
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Министр обороны Армении Папикян прервал поездку в Брюссель из-за перестрелки на границе
Министр обороны Армении Сурен Папикян прервал свой рабочий визит в Брюссель из-за перестрелки на армяно-азербайджанской границе.
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«Манчестер Сити» и «Бавария» назвали стартовые составы команд на четвертьфинал ЛЧ
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Баварии» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
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Российские миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Карабахе
Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Об этом говорится в бюллетене Министерства обороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.
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ЭСК РФС: пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо» был назначен ошибочно
Член Экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) РФС Николай Левников высказался об эпизоде с пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Динамо».
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В Белом доме заявили об отсутствии признаков поставок оружия России из Египта
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил об отсутствии признаков поставок оружия России из Египта.
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Чесноков считает, что Гахов заставил Джоковича нервничать
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение о матче с участием российского теннисиста Ивана Гахова и серба Новака Джоковича.
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Джокович — Гахову: ты играл хорошо, хочу видеть тебя в туре
Серб Новак Джокович обратился к россиянину Ивану Гахову после очного матча в рамках второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
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В России с 1 сентября переведут в онлайн-формат признание дипломов, полученных за рубежом
В России с 1 сентября переведут в онлайн-формат выдачу свидетельств о государственной аккредитации образовательных учреждений и признание зарубежных дипломов.
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В Госдепе США призвали Черногорию присоединиться к информационной борьбе с Россией
Специальный представитель Госдепа США Джеймс Рубин призвал будущее правительство Черногории присоединиться к информационной борьбе с Россией.
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Пиоли — о матче с «Наполи»: нам придётся приложить все усилия
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о четвертьфинальном матче с «Наполи» в Лиге чемпионов.
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Валиева: у команды Тутберидзе всё не так, как в обычных ледовых шоу
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об уровне шоу команды Этери Тутберидзе.
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В Гааге протестующие не давали президенту Франции Макрону выступить в институте Nexus
В Гааге протестующие не давали президенту Франции Эммануэлю Макрону начать выступление в институте Nexus. Ряд участников мероприятия выкрикивали в адрес Макрона обвинения в насилии в отношении протестующих и нарушении принципов демократии.
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Пулишич — о матче с «Реалом»: хотим реванша и надеемся на победу
Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
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Глава Примеры: «дело Негрейры» — самый большой репутационный ущерб испанскому футболу в истории
Глава Примеры Хавьер Тебас заявил, что желает видеть президента «Барселоны» Жоана Лапорту на заседании организации из-за «дела Негрейры».
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«РБ Спорт»: «Локомотив», «Динамо» и «Зенит» претендуют на полузащитника Коваленко
Полузащитник «Крыльев Советов», выступающий за «Сочи» Александр Коваленко может сменить клуб в летнее трансферное окно.
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Премьер Канады Трюдо анонсировал новый пакет помощи Киеву, включающий автоматы и патроны
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новый пакет помощи Киеву, включающий в себя более 20 тыс. автоматов и патроны.
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Габулов назвал преимущества лицензирования крымских клубов
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал о перспективах развития крымского футбола в случае лицензирования.
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Тимур Родригез впервые выйдет на сцену МХТ имени Чехова
Актёр, певец и шоумен Тимур Родригез впервые будет играть на сцене МХТ им. Чехова в спектакле «Поколение Маугли». Артист исполнит роль Балу.
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Габулов: принять крымские клубы в наши чемпионаты — правильное решение
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назвал правильным возможный допуск крымских клубов к официальным соревнованиям.
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Канада ввела санкции против 14 физических лиц и 34 компаний из России
Канада ввела санкции в отношении 14 физических лиц и 34 компаний из России.
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В СК России с начала СВО обратились более 14 тысяч беженцев из новых российских регионов
С начала специальной военной операции (СВО) на круглосуточную горячую линию Следственного комитета России обратились более 14 тыс. беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Более 3,5 тыс. обращений поступило по иным каналам связи.
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СЭ: «Динамо» может присоединиться к «Зениту» и «Фенербахче» на турнире в Петербурге
Четвёртым участником футбольного турнира, который пройдёт в конце июня в Санкт-Петербурге, может стать «Динамо».
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Федеральная антимонопольная служба разрешила владельцу «Пятёрочки» приобрести «Тамерлан»
Федеральная антимонопольная служба разрешила компании X5 Group (владельцу «Пятёрочки», «Перекрёстка» и «Чижика») приобрести 100% уставного капитала ООО «Тамерлан», которое владеет торговыми сетями «Покупочка», «ПокупАЛКО» и «Га-га».
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Источник: «Реал» нашёл замену на случай ухода Бензема летом
Стало известно, кто заменит нападающего Карима Бензема в мадридском «Реале» в случае его ухода в летнее трансферное окно.
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Путин заявил, что в России по многим направлениям наблюдается нехватка рабочих рук
Президент России Владимир Путин заявил, что нехватка рабочих рук наблюдается в стране по многим направлениям.
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Агент Кокорина рассказал о будущем футболиста
Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев высказался о будущем своего клиента.
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СК России дал старт проекту «Знамя Победы моей семьи: ZOVпредков»
Следственный комитет России в рамках Всероссийской патриотической эстафеты «Россия — страна Героев» запустил проект «Знамя Победы моей семьи: ZOVпредков». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
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Анчелотти — о матче с «Челси»: «Реал» мотивирован
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о четвертьфинальном матче с «Челси» в рамках Лиги чемпионов.
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Колосков: не верится, что Талалаеву дадут доработать контракт
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил назначение Андрея Талалаева на должность главного тренера «Химок».
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Израильские власти запретили немусульманам посещать Храмовую гору до конца Рамадана
Израильские власти запретили евреям и туристам-немусульманам посещать Храмовую гору до конца священного в исламе месяца Рамадана, который в 2023 году окончится 21 апреля.
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Алдонин: назначение Талалаева — шаг навстречу первому дивизиону
Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок».
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Путин заявил о необходимости поддержать спрос на жильё в России
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать спрос на жильё в стране и снижать риски дисбаланса в этой отрасли.