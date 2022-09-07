NTD: «процесс длительный, но деликатный» — витражи Нотр-Дама очищают от гари

Во время пожара в апреле 2019 года большая часть ценных витражей собора Парижской Богоматери выдержала жар от огня, однако старинные стёкла покрылись гарью и перестали пропускать свет. Как передаёт NTD, сейчас специалисты реставрируют витражи с 39 окон собора. Восстановительные работы в соборе планируют завершить к 2024 году, когда во Франции пройдут Олимпийские игры.

Во время пожара в соборе Парижской Богоматери в апреле 2019 года большая часть ценных витражей выдержала жар от огня. Но старинные стёкла покрылись гарью и перестали пропускать свет.

Сейчас специалисты реставрируют витражи с 39 окон собора. Компании из Труа поручили восстановить большую часть.

ФЛАВИ СЕРРЬЕР ВЕНСАН-ПЕТИ, реставратор: Предстоит важный этап очистки. Надо смыть гарь от огня, а также грязь, которая образовалась в результате человеческого дыхания и копоти свечей. Так мы вернём собору свет.

Витражи очищают ватными палочками, смоченными в растворе этилового спирта и воды. Процесс длительный, но деликатный. Так стёкла не будут повреждены.

Всего в соборе 110 окон с витражами. Со Средневековья сохранились только витражи трёх больших роз. Остальные созданы позже.

До наших времён дошли имена лишь некоторых витражистов. В их числе Марешаль де Мец, который украсил окна в ризнице собора, а также французский архитектор и искусствовед Эжен Эмманюэль Виолле-ле-Дюк. Он реставрировал витражи Нотр-Дама.

ФЛАВИ СЕРРЬЕР ВЕНСАН-ПЕТИ: Мастера-стеклодувы всех эпох создавали священное пространство с помощью света. Наша задача — вернуть ту красоту, которую Марешаль де Мец и Виолле-ле-Дюк создали в XIX веке.

Несколько местных витражей также реставрируют в мастерской Кёльнского собора в Германии.

Собор Парижской Богоматери строили с середины XII до середины XIV века. Восстановительные работы планируют завершить к 2024 году, когда во Франции пройдут Олимпийские игры.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2022 года.