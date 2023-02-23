NTD: в Марселе реставрируют витражи знаменитого собора Парижской Богоматери

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«Вернулись к противоборству двух блоков» — обозреватель BFM о «боксёрском поединке» посланий между Путиным и Байденом BFM TV
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«Конец эпохи контроля над вооружениями» — речь Путина встревожила мировые СМИ ИноТВ
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Judging Freedom: безуспешная попытка остановить раскол НАТО — полковник Макгрегор объяснил, зачем Байден посещал Киев и Варшаву Judging Freedom
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Independent: работа британской системы здравоохранения находится под угрозой из-за новых забастовок Independent
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Newsweek: «в Мексике дешевле» — американская таможня сообщила об участившихся попытках провезти в страну яйца Newsweek
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TV5 Monde: ЕС ответит на выступление Путина десятым пакетом санкций — осталось только уговорить Орбана TV5 Monde
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В Минспорте считают, что WADA может вернуть РУСАДА статус соответствия до конца года
Заместитель министра спорта Андрей Фёдоров рассказал об изменениях, зафиксированных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в работе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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Глава РПЛ Алаев призвал всех российских любителей футбола оформить карту болельщика
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о карте болельщика (Fan ID) для посещения матчей национального чемпионата по футболу.
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NBC News: пять человек погибли при крушении небольшого самолёта в американском Арканзасе
Пять человек погибли при крушении небольшого самолёта в городе Литл-Рок американского штата Арканзас.
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МИД России: англосаксы хотят сделать украинский конфликт максимально кровопролитным
Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что англосаксы поставили своей задачей сделать конфликт на Украине максимально кровопролитным.
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«Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после инцидента в отеле
Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков рассказал о ходе переговоров с представителями гостиницы в турецкой Анталье по вопросу денежной компенсации после массовой потасовки с игроками украинского «Миная».
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Советник Пушилина Гагин допустил, что ВСУ могут пытаться нанести удары по ДНР 23 февраля
Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин не исключил, что украинская армия может пытаться нанести удары по территории республики 23 февраля, в День защитника Отечества.
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Прудников — о матче с «Локомотивом»: холод не позволил «Спартаку» показать красивый футбол
Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался о победе над «Локомотивом» в первом матче четвертьфинала Кубка России («Путь РПЛ») по футболу.
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WAFA: умер бывший премьер-министр Палестины Ахмед Куреи
Бывший премьер-министр Палестины Ахмед Куреи скончался в возрасте 85 лет.
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Нагорных исключил переезд «Локомотива» на другой стадион
Глава совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи о том, что столичный клуб может переехать на новый стадион.
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Постпред Белоруссии: передача ВСУ летального оружия может привести к глобальному конфликту
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков предупредил о рисках глобального конфликта в случае передачи Украине летального оружия.
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Байден заявил, что вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить
Президент США Джо Байден выразил уверенность, что вопросу приостановки участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно найти решение.
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Нагорных: агентские выплаты за Пиняева и Глушенкова составили 120 млн рублей
Глава совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, какая сумма была выплачена агентам за переход полузащитников Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из самарских «Крыльев Советов».
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Рогов заявил, что Украина готовит провокации
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти готовят провокации в приграничных российский регионах в праздничные и выходные дни.
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«Крылья Советов» выкупили у «Спартака» трансфер Шитова
Нападающий московского «Спартака» Владислав Шитов заключил полноценный контракт с самарскими «Крыльями Советов».
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Боррель: ЕС проголосует против поправок Минска к проекту резолюции ГА ООН по Украине
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что страны объединения проголосуют против поправок к проекту резолюции Генассамблеи ООН по Украине, которые предлагает Белоруссия.
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Небензя заявил, что виновники взрыва на «Северных потоках» ответят в любом случае
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что виновникам взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» придётся держать ответ в любом случае.
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Небензя: разговор об урегулировании украинского кризиса нужно вести России и Западу
Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что разговор об урегулировании украинского кризиса России нужно вести не с властями Украины, а с коллективным Западом.
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МВД Турции: более 550 подрядчиков подозреваются в халатности после землетрясений
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что 564 подрядчика подозреваются в халатности после произошедших на юго-востоке страны землетрясений.
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Гол Лукаку принёс победу «Интеру» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту»
«Интер» на своём поле нанёс поражение «Порту» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
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«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Лейпцигом» в матче Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» и «Лейпциг» не смогли выявить победителя в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
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Вице-премьер Попеску: Молдавии нужна помощь Запада для сохранения мира и спокойствия
Молдавский вице-премьер, глава МИД страны Нику Попеску в эфире телеканала Jurnal TV выразил уверенность, что Молдавия нуждается в помощи западных стран для сохранения мира и спокойствия.
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Шойгу заявил, что День защитника Отечества приобретает особое значение на фоне СВО
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе поздравления военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества подчеркнул, что в данный момент этот праздник приобретает особое значение на фоне проведения специальной военной операции на Украине.
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Медведев обыграл Броэди и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе
Россиянин Даниил Медведев оформил выход в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе (Катар).
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Путин поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов ВОВ и участников СВО
Президент России Владимир Путин поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации граждан, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.
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Bloomberg: страны G7 разрабатывают механизм контроля за соблюдением санкций против России
Страны G7 занимаются разработкой механизма, который призван контролировать соблюдение введённых против России санкций.
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В США произошёл пожар на ядерном объекте
В США произошёл пожар на правительственном ядерном объекте Y-12, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный аккаунт объекта в Twitter.
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Путин заявил, что Россия продолжит уделять повышенное внимание укреплению ядерной триады
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит уделять повышенное внимание политике по укреплению ядерной триады.
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Reuters: США предупредили Украину об ограниченных возможностях оказания военной помощи
Власти Соединённых Штатов предупредили Украину, что их возможности в оказании военной помощи украинской армии ограниченны.
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Дзюба заявил, что безумно скучает по играм за сборную России по футболу
Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба дал понять, что всегда готов вернуться в сборную России по футболу.
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Число жертв землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи
Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции достигло 43 556. Об этом заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.
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Дзюба — о своей физической форме: пациент скорее жив, чем мёртв
Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба оценил свою физическую форму в первом матче за железнодорожников.
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Генсек ООН назвал тактическое применение ядерного оружия неприемлемым
Тактическое применение ядерного оружия неприемлемо, заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе специальной сессии ООН по Украине.
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Джикия отрицательно отнёсся к матчам «Спартака» в морозную погоду
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу со столичным «Локомотивом».
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КТК сообщил о возобновлении перевалки нефти на морском терминале
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил перевалку нефти на морском терминале в связи с нормализацией погоды.
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США не меняют готовность своих ядерных сил в связи с приостановкой участия России в ДСНВ
США не меняют степень готовности своих ядерных сил после приостановки участия России в ДСНВ, заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.
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Галактионов — о поражении от «Спартака»: «Локомотив» играл недостаточно активно
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов назвал причины поражения в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу со столичным «Спартаком».
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Дзюба уверен, что «Локомотив» сохранит прописку в РПЛ по итогам сезона-2022/23
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба оценил игру железнодорожников в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
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Американская журналистка Келли заявила, что Байден посетил Украину ради пиара
Поездка президента США Джо Байдена на Украину была связана с попыткой поднять собственный рейтинг. Об этом заявила журналистка Мегин Келли.
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В ЛНР заявили об отказе части пленных украинских солдат от включения в список на обмен
Часть украинских военнопленных, которые находятся на территории Луганской Народной Республики, отказались от включения в список на обмен, сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
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Мележиков: «Спартак» заслуженно обыграл «Локомотив» в матче Кубка России
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о результате первого матча 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу (путь РПЛ) с «Локомотивом».
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Абаскаль признался, что на матче с «Локомотивом» ему впервые в жизни было так холодно
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о результате первого матча 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь РПЛ») со столичным «Локомотивом».
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Посол Келин: Россия не собирается использовать ядерное оружие в украинском конфликте
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва не собирается применять ядерное оружие в ходе украинского конфликта.
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Алаев надеется, что сборная России по футболу в марте сыграет два товарищеских матча
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил надежду, что национальная сборная в скором времени проведёт несколько товарищеских матчей.
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Легкоатлеты Шкуренёв и Москвитина победили на ЧР по многоборью в помещении
Легкоатлеты Илья Шкуренёв и Валерия Москвитина завоевали золотые медали на чемпионате России по многоборью в помещении в Смоленске.
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Дело о подделке документа для предполагаемого убийцы Дугиной передано в суд
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении двух человек, обвиняемых в изготовлении поддельного документа, который использовали в процессе убийства журналистки Дарьи Дугиной.
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Кержаков хочет видеть в «Кармиотиссе» российских футболистов
Руководство «Кармиотиссы» рассказало о трансферной политике кипрского клуба на ближайшее время.
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Генпрокуратура направила в суд дело писателя Глуховского о дискредитации ВС России
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского*, который заочно обвиняется в дискредитации российских вооружённых сил.
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Маск обвинил замгоссекретаря США Нуланд в эскалации конфликта вокруг Украины
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд больше всех продвигает эскалацию конфликта вокруг Украины.
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Дубль Плотникова помог ЦСКА разгромить «Спартак» в матче КХЛ
«Спартак» на своём льду потерпел разгромное поражение от ЦСКА в рамках московского дерби чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Гол Пруцева принёс «Спартаку» победу над «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Кубка России
«Спартак» нанёс поражение «Локомотиву» в первом матче 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу.