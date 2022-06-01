NTD: во Вьетнаме построили самый длинный в мире стеклянный мост

Во вьетнамской провинции Шонла построили самый длинный в мире стеклянный мост. Как передаёт NTD, инженерное сооружение под названием «Белый дракон» длиной 632 метра побило рекорд Гиннесса. Мост сделан из трёх слоёв закалённого стекла толщиной 40 миллиметров, на нём могут одновременно находиться 450 человек.

Слабонервным вниз не смотреть. Самый длинный в мире стеклянный мост под названием «Белый дракон» открылся во вьетнамской провинции Шонла. Инженерное сооружение побило рекорд Гиннесса.

Длина моста — 632 метра. Он сделан из трёх слоёв закалённого стекла толщиной 40 миллиметров. На мосту могут одновременно находиться 450 человек.

ТУРИСТКА: У меня подкашиваются ноги. Вниз боюсь смотреть. Я вся вспотела.

Мост соединяет две горные вершины, возвышаясь над землёй на 150 метров. Он также огибает скалу. Длина этой части — 342 метра.

ГЛЕН ПОЛЛАРД, представитель Книги Гиннесса: Сейчас это самый длинный стеклянный мост. И он впечатляет тем, что его создали, сохранив нетронутой природу. Это удивительный проект, очень успешный. Думаю, он привлечёт много туристов.

Предыдущим рекордсменом был стеклянный мост в китайской провинции Гуандун. Его длина — 526 метров.

Дата выхода в эфир 30 мая 2022 года.