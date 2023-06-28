NBC: «жжёт глаза и нос» — смог от канадских пожаров накрыл Чикаго

Канада столкнулась с самым интенсивным сезоном лесных пожаров за последние десятилетия. Дым распространяется на тысячи километров и портит воздух целых регионов. На этот раз список городов с самым низким качеством воздуха из-за смога возглавил Чикаго. А губернатор штата Нью-Йорк призывает жителей готовиться уже ко второй дымовой волне, сообщает NBC.

Я смотрю на тебя, Шак, и смотрю на то, что за тобой, потому что там картина похожа на то, что люди видели на северо-востоке пару недель назад. Задымлённая, облачная, не из-за тумана, а из-за дыма от самого интенсивного сезона лесных пожаров, с которым столкнулась Канада за последние десятилетия. Качество воздуха ужасное.

ШАКИЛ БРУСТЕР, корреспондент: Абсолютно верно, Холли. Это хорошо видно за моей спиной, но признаюсь, это можно понять и по запаху и вообще почувствовать. Качество воздуха сейчас в районе Чикаго оценивается как очень вредное для здоровья.





И речь не только о Чикаго. То же говорят про некоторые города в штатах Висконсин и Индиана. Весь регион с этим столкнулся. Здесь в Чикаго летние лагеря перевели в помещения. Открыли общественные библиотеки, чтобы люди могли зайти и передохнуть. Потому что когда слушаешь экспертов, они говорят, что находиться на улице слишком долго может быть опасным.





Люди, которые здесь ходят, говорят, что уже ощущают последствия. Послушайте, что некоторые из них сказали сегодня журналистам.

АЛЕКС СТЮАРТ, гость Чикаго: Я ношу эту маску, потому что мне казалось опасным дышать этим воздухом. Мне показалось, что с маской будет безопаснее.

СЮЗАНН ЛЕЙТНЕР, гостья Чикаго: Чувствую жжение в глазах и в носу. Не уверена, что эта маска достаточно сильная.

ШАКИЛ БРУСТЕР, корреспондент: Что касается масок, люди сами начали их надевать, но и власти рекомендуют их носить на улице, если планируют быть там продолжительное время, и советуют избегать любых нагрузок. Сегодня мы слушали губернатора, который рассуждал о некоторых неожиданностях, о которых я слышал, да и сам, по правде говоря, с ними столкнулся в отношении качества воздуха.

Он сказал, что ему хотелось бы, чтобы предупреждение о снижении качества воздуха поступило раньше. К счастью, похоже, что прогноз в плане качества воздуха на ближайшие пару дней положительный. Но, конечно, люди очень переживают о том, что видят и что чувствуют, находясь здесь в Чикаго.

Возможно, наступят улучшения там, где ты находишься, Шак, в Чикаго. Но с Нью-Йорком другая история. Там губернатор Кэти Хочул уже предупреждает: «Эй, нью-йоркцы, готовьтесь, потому что всё может снова испортиться завтра и к концу недели».

На этом этапе, Шак, мне интересно, насколько важно, чтобы прогноз по смогу становился частью прогнозов погоды на местном уровне.

ШАКИЛ БРУСТЕР, корреспондент: Это очень хороший вопрос, Холли. Штат Нью-Йорк с этим столкнётся на западе, так что, возможно, мы не увидим тех апокалипсических картинок, как видели в городе Нью-Йорк. Но, конечно, это серьёзная проблема для тех, кто хочет выйти подышать на улицу.

Дата выхода в эфир 28 июня 2023 года.