CNN: из-за смога Нью-Йорк возглавил список самых загрязнённых городов

Северо-восток США окутал дым от лесных пожаров в Канаде. В Нью-Йорке из-за плотного смога людям рекомендуют сократить время пребывания на улице. Десять учебных округов отменили все уличные мероприятия в школах. Показатели качества воздуха настолько низкие, что город даже возглавил список самых загрязнённых городов мира, сообщает CNN.

Вы смотрите на изображение Нью-Йорка в прямом эфире. Да, дыма много. Этим утром более 30 миллионов человек находятся в состоянии повышенной готовности из-за качества воздуха. Дым от лесных пожаров в Канаде движется на юг, окутывает американские города по всему северо-востоку, Средней Атлантике и Среднему Западу.

Государственные школы Нью-Йорка сегодня отменили все мероприятия на улице из-за качества воздуха. Вчера на каком-то этапе Нью-Йорк возглавил список городов с самым загрязнённым воздухом. И, как видно на этих фотографиях, жители города с трудом могут различить легендарную панораму небоскрёбов.

Я сняла некоторые из этих видео вчера. Это из центра Манхэттена, и скоро будет видео из района Верхний Вест-Сайд. Очень сложно различить здания на заднем плане. Уже несколько недель в канадской столице Оттаве горизонт в оранжевой дымке. Пожарные в Канаде борются с лесными пожарами в провинциях Альберта, Британская Колумбия и Новая Шотландия.

Посмотрите на съёмки со спутника, предоставленные NASA. На них видно, как дым от лесных пожаров движется на юг. Сильнее всего на данный момент страдает провинция Квебек. Там насчитывается более 150 активных пожаров. Ожидается, что всё это будет держать американские города под слоем дыма и завтра.

К нам присоединяется корреспондент CNN Афина Джонс из Нью-Йорка. Каковы сейчас условия? Вижу, что немного дымки сохраняется там за твоей спиной.

АФИНА ДЖОНС, корреспондент: Доброе утро, Сара! Абсолютно верно. Если посмотреть на Гудзон, вот там недалеко Джерси-Сити, Нью-Джерси; видно, что отплывает кораблик для осмотра достопримечательностей. Многие стараются вернуться к обычной жизни, кто-то вышел на пробежку в маске, кто-то без. Но, безусловно, сохраняются признаки задымления.





Сейчас главное — здоровье и безопасность. Именно поэтому мы видим представителей служб повсюду на северо-востоке, наверное даже до Северной Каролины. Они напоминают о необходимости соблюдать осторожность, ограничить время пребывания на улице. Сегодня, по крайней мере, на мой взгляд, (город. — ИноТВ) выглядит лучше, чем вчера вечером. Вчера казалось, что облако опустилось прямо на город.





Если обратите внимание на индекс качества воздуха, уровень загрязнения всё ещё очень высокий. Здесь одни из самых мельчайших и смертоносных загрязнителей воздуха. Это называется твёрдые частицы, показатель 2,5. Они настолько мелкие, что, когда вы их вдыхаете, они могут попасть очень глубоко в лёгкие, и даже в кровь, и вызвать проблемы вроде астмы, проблемы с дыханием, сердцем. Причём для тех, у кого уже есть эти проблемы, симптомы могут значительно ухудшиться.





Именно поэтому школы здесь в городе и на севере штата, десять учебных округов, отменили все мероприятия на улице. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс должен провести пресс-конференцию в течение следующего часа, где он расскажет о том, к чему нам готовиться. Но, конечно, мы прежде всего не хотим возглавлять список самых загрязнённых городов мира. А именно там Нью-Йорк находился последние пару дней.

Да, многие об этом говорят, Афина. И я вижу, что ты в маске, а у всех при виде маски возникает ассоциация с ковидом. Но именно так люди и поступают в таких местах, как, например, Калифорния, где живу я, чтобы защититься от огромного количества смога. Спасибо за сегодняшний репортаж.

Дата выхода в эфир 07 июня 2023 года.