Уже неделю на греческом острове Родос бушуют лесные пожары, передаёт Focus. Туристы оказались в сложной ситуации: цены на гостиничные номера в той части острова, которая ещё не пострадала от пламени, выросли в три раза. Помещения для временного размещения отдыхающих также отсутствуют. Ситуация усугубляется и тем, что туристические компании до недавнего времени продолжали доставлять туристов на остров, несмотря на то, что их отели уже не принимали гостей.

С прошлого вторника в лесах острова Родос бушуют пожары. То, что сначала не привлекло особого внимания, быстро переросло в катастрофу.

Причиной разрастания (площади пожара. — ИноТВ) стали внезапно возникшие сильные ветры. Смерчи разнесли пламя повсюду. Вся флора на острове очень сухая и легко воспламеняется.

Это были самые жаркие выходные в Греции за год, когда температура достигала + 46,4 °C. Никогда раньше в Греции не было столько жарких дней подряд.

BBC сообщает о туристах, которые пытались найти номер в гостинице в той части острова, которая ещё не пострадала от пожара. Но внезапно цены на номера выросли втрое. Отдыхающие ошеломлены этой грязной уловкой. В настоящее время нет ни общественного здания, ни спортивного зала, ни школы, ни пригодного для использования помещения, где смогли бы разместиться туристы.

И вдобавок ко всему туристические компании продолжали доставлять туристов на остров чартерными рейсами даже в субботу вечером, несмотря на то, что их отели уже пострадали от огня. Только в воскресенье крупные туристические компании приостановили полёты на курортный остров до особого распоряжения.

Дата выхода в эфир 24 июля 2023 года.