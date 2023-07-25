Focus: туристам некуда деваться — на фоне бушующих пожаров гостиницы на Родосе подняли цены втрое
С прошлого вторника в лесах острова Родос бушуют пожары. То, что сначала не привлекло особого внимания, быстро переросло в катастрофу.
С прошлого вторника в лесах острова Родос бушуют пожары. То, что сначала не привлекло особого внимания, быстро переросло в катастрофу.
За шесть месяцев 2023 года московские заказчики заключили более 33 тыс. контрактов с поставщиками из регионов на столичном Портале поставщиков, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Народная артистка России, певица Лариса Долина заявила, что популярность грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) растёт.
В рамках международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард» в Оренбурге представят моноспектакль «Неслучайная встреча» Сергея Маковецкого.
На фасадах пяти домов-памятников в Екатеринбурге представят световое шоу в честь 300-летия города.
В Центральном командовании ВВС США пожаловались на то, что российский военный самолёт повредил американский БПЛА в небе над Сирией.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Владимир Сапрыкин заявил, что рыбу из городских водоёмов не стоит употреблять в пищу.
Российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Гамбурге (Германия).
Врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказала, в каких случаях нужно удалять зубы мудрости.
Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, основатель и генеральный директор Фонда Тембекиле Манделы, заявила в эксклюзивном интервью RT о необходимости побороть западное влияние на Африканском континенте.
Президент Эквадора Гильермо Лассо ввёл режим чрезвычайного положения во всех тюрьмах страны.
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео с детьми в аэропорту.
Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, основатель и генеральный директор Фонда Тембекиле Манделы, рассказала в эксклюзивном интервью RT о его наследии.
Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил о возможности визита президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индию.
Форвард Джейлен Браун согласовал новый контракт с «Бостон Селтикс».
Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, основатель и генеральный директор Фонда Тембекиле Манделы, заявила в эксклюзивном интервью RT о важности создания гражданского общества.
Москва и Анкара планируют визит президента России Владимира Путина в Турцию, заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, основатель и генеральный директор Фонда Тембекиле Манделы, рассказала в эксклюзивном интервью RT о целях создания форума африканского наследия.
Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест инженера Евгения Боткина из торгового центра «Времена года» по делу о гибели людей в результате прорыва трубы.
В Министерстве национальной обороны Греции сообщили о смерти пилотов разбившегося на острове Эвбея при тушении пожаров самолёта Canadair CL-215.
Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян открыл счёт в матче первого тура Кубка России с «Динамо».
Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, основатель и генеральный директор Фонда Тембекиле Манделы, заявила в эксклюзивном интервью RT о важности оставаться верными своей культуре, наследию и традициям.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированном авиаударе по резервам ВСУ в Запорожской области.
Президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре, когда состоится форум «Один пояс — один путь».
Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказал мнение, что российские спортсмены до конца года не вернутся на международную арену.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пристыдила Соединённые Штаты за высказывание постпреда США при ОБСЕ о гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва.
Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что на полях саммита Россия — Африка пройдёт около 50 круглых столов и семинаров.
Участие африканских стран в форуме и саммите в Санкт-Петербурге указывает на их желание укреплять связи с Россией, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Бронни Джеймс, сын форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии, пережил остановку сердца.
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина объяснила в беседе с RT важность совместной работы стран Глобального Юга.
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин планирует отдельно встретиться с каждым лидером на саммите Россия — Африка.
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Россия запретила ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран.
Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес может не перейти в «Спартак» в летнее трансферное окно.
Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что 49 стран из 54 подтвердили своё участие в саммите Россия — Африка.
Терапевт-диетолог медцентра «СМ-Клиника» Елена Тихомирова заявила, что повышенное употребление скрытой соли вредно для здоровья.
В Госдуме выступили с рекомендациями ускоренного внесения поправок о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах.
В МИД Белоруссии заявили, что белорусская сторона в мае отправила в БРИКС обращение о приёме в объединение.
Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, рассказал, почему его клиент продолжает проводить бои.
Правительство России продлило сроки восстановления Крымского моста по контракту с «Нижнеангарсктрансстроем» до конца 2023 года.
Президент России Владимир Путин сообщил о сокращении дефицита федерального бюджета.
Уровень инфляции в России сейчас умеренный, но есть риски ускорения, заявил российский президент Владимир Путин.
Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, оценил проведение реванша между спортсменом и восьмикратным чемпионом России по тяжёлой атлетике Михаилом Кокляевым.
Президент России Владимир Путин заявил об устойчивой работе российских компаний.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам экономики поручил правительству своевременно индексировать зарплаты бюджетников.
Врач-терапевт ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Валерия Сапрынская заявила, что для первого занятия важно правильно подобрать физическую активность.
Президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП России в этом году может перекрыть прошлогоднее снижение.
В Федерации футбола Мали приняли решение не проводить товарищеский матч со сборной России в сентябре.
Главный инженер компании, обслуживающей ТЦ «Времена года», Евгений Боткин не признал вину в гибели сотрудников торгового центра в результате прорыва трубы с кипятком.
В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли более 280 человек на Донецком направлении.
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склады боеприпасов штурмовой бригады ВСУ и батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины в ДНР.
В Минобороны России заявили, что российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении.