BFM TV: «люди в панике» — туристы и жители Родоса спасаются от пожаров
У этой семьи с острова Родос больше нет выбора: нужно уезжать, оставляя свой дом в огне.
У этой семьи с острова Родос больше нет выбора: нужно уезжать, оставляя свой дом в огне.
Петербургский музей «Полторы комнаты» начал сдавать в краткосрочную аренду жильё над квартирой поэта Иосифа Бродского на Литейном. Деньги с аренды музей планирует потратить на покупку книг и экспонатов.
В Азербайджане на заводе министерства оборонной промышленности в городе Ширван произошёл взрыв, погиб один человек.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавит делегацию страны на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге в конце июля.
В омском аэропорту задержали рейсы в Санкт-Петербург и в Новосибирск из-за аварии, которая произошла примерно в 8:45 утра. В аэропорту вышла из строя кабельная линия высокого напряжения.
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что ряд факторов может мешать человеку избавиться от лишнего веса. В их числе проблемы с щитовидной железой, дисбактериоз и стресс.
Заместители председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко и Татьяна Лобач предложили провести эксперимент и легализовать гостевые дома в трёх регионах, соблюдая ряд ограничений.
В Петровском округе Ставропольского края два человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с 31 июля изменятся правила работы парковок, находящихся возле столичных медицинских организаций.
Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что делать в случае, если пенсию по старости не назначили из-за маленького стажа или нехватки пенсионных баллов.
Жители Тюмени получили в два раза больше льготных ипотечных кредитов в 2023 году, чем за первые полгода 2022 года.
Специалисты предприятия Удмуртии построили детскую площадку в посёлке Юрьевка Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках соглашения между регионом и республикой.
Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал, что общался с главным тренером «Динамо» Марцелом Личкой о своём возможном переходе в клуб.
Геосервис 2ГИС и сервис бронирования «Отелло» провели исследование и выяснили, чем отличаются отели Москвы и Санкт-Петербурга.
Психолог Анна Матари рассказала, как правильно вести конструктивный диалог.
В России стартовал приём заявок на участие в национальной журналистской премии «Финкор», учреждённой комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы и Минфином России в прошлом году.
Врач общей практики лаборатории «Гемотест» Елена Горина рассказала, в каком случае промывание носа может оказаться вредным.
В Бериславе зафиксирована серия взрывов.
Аналитики платформы bnMAP.pro и «БЕСТ-Новострой» выяснили, что по средней максимальной этажности Екатеринбург лидирует среди российских городов по числу высотных новостроек.
Президент России Владимир Путин заявил, что российский товарооборот со странами Африки в 2022 году достиг почти $18 млрд.
Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, кого считает фаворитом поединка россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 294.
Члены Общественной палаты Москвы в ходе заседания решили создать Общественный штаб по наблюдению за выборами, которые пройдут с 8 по 10 сентября в Москве. Об этом пишет ТАСС.
Мощный взрыв прогремел на военной базе на северо-востоке Тайваня, пострадали девять человек. Эту информацию приводит Центральное информационное агентство острова.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал о законе поддержки спортивной индустрии.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все БПЛА при атаке на Москву утром 24 июля были нейтрализованы.
Все службы безопасности Крыма и других регионов России принимают необходимые меры в связи с участившимися попытками атак украинских беспилотников.
Российские войска никогда не наносят удары по социнфраструктуре и храмам на Украине, обратные утверждения — ложь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине должна продолжиться до достижения её целей.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Ростислава Журавлёва, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Стал известен список арбитров на матчи первого тура Кубка России по футболу.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва призвало немедленно прекратить применение кассетных боеприпасов на Украине.
Шведская экологическая активистка Грета Тунберг нарушила правила проведения демонстрации в Мальмё, теперь ей придётся предстать перед судом.
В возрасте 101 года скончалась заслуженная артистка РСФСР и народная артистка Республики Адыгея Нуриет Схакумидова.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об уходе нападающего «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».
Украинские войска всё чаще выбирают гражданские цели для ударов, так как не удаётся достичь успеха в контрнаступлении, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В Суздале 21—23 июля состоялся ежегодный ультрамарафон Golden Ring Ultra Trail 100. Его участниками стали 5 тыс. человек.
Украинские военнослужащие на Запорожском направлении начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.
Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков рассказал, как компания развивается на международном рынке.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рекомендовал российским военным выбирать нестандартные цели для ударов, где эффект будет более весомым.
Главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину будет представлен доклад о расследовании уголовного дела, связанного с травмированием шестилетнего ребёнка в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. К главе СК обратилась мать пострадавшей.
В Роспотребнадзоре объяснили, какую воду стоит покупать ребёнку. Лучше всего выбирать детскую бутилированную воду, потому что она содержит все необходимые минералы и микроэлементы.
Сервис по поиску работы и персонала «Работа.ру» провёл исследование, в котором россияне поделились мнением о том, какие профессии считают наиболее уважаемыми.
Аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» в ходе исследования выяснили, что в Москве за последние пять лет средняя площадь квартир в массовом сегменте новостроек сократилась на 20%.
Певица Пелагея выступит на Дне города в Омске 5 августа в рамках концерта на Соборной площади.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди подчеркнула в беседе с RT, что ситуация в Крыму на фоне пресечения атак беспилотников ВСУ контролируется.
В Оренбургской области среднемесячная номинальная заработная плата поднялась выше 49 тыс. рублей в январе — мае 2023 года. Это на 23,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Свыше 71 тысячи россиян посетили учреждения культуры Крыма по Пушкинской карте. На федеральном уровне планируется расширить правила программы, чтобы позволить негосударственным учреждениям принимать в ней участие.
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что клуб планирует оказать всю необходимую юридическую помощь нападающему Квинси Промесу в деле о нападении на двоюродного брата.
Власти Германии к 2031 году выделят €20 млрд на закупку боеприпасов, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Российская сторона предложила БРИКС создать отдельный специализированный модуль для российской орбитальной станции, где страны могли бы проводить научные исследования, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.