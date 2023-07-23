BFM TV: хаос на Родосе — туристов эвакуируют с острова из-за пожара
Каникулы превратились в кошмар: туристы спешат сесть на лодку, пока над их головами не утихает борьба с огнём. Вертолёт пытается затушить пламя, которое уничтожает эти дома.
Каникулы превратились в кошмар: туристы спешат сесть на лодку, пока над их головами не утихает борьба с огнём. Вертолёт пытается затушить пламя, которое уничтожает эти дома.
Президент России Владимир Путин во время переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что общественность государств, чьи правительства отправляют людей в зону боевых действий, должна знать о том, что происходит в зоне специальной военной операции.
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что потери личного состава ВС Украины превысили 26 тыс. человек.
Футболисты «Пари Сен-Жермен» были удивлены решением руководства не брать нападающего команды Килиана Мбаппе в турне по Японии.
Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные наёмники в рядах ВСУ несут большие потери из-за своей глупости.
Белорусский лидер Александр Лукашенко привёз на встречу с президентом России Владимиром Путиным карту по переброске ВС Польши к границам Союзного государства.
Защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру пропустит начало сезона.
В ходе военно-морских учений «Север. Взаимодействие — 2023» в Японском море совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС КНР отразил воздушную атаку условного противника.
Бывший российский боец Забит Магомедшарипов рассказал, что руководство UFC уговаривало его возобновить карьеру.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стали «напрягать» бойцы ЧВК «Вагнер» из-за желания пойти на Запад на экскурсию.
В Министерстве обороны России заявили, что вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе является зенитная ракета ВС Украины.
Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, заявил, что футболист скоро прилетит в Россию.
Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева.
Российский пловец Евгений Рылов заявил, что не собирается менять гражданство.
Ущерб от преступлений за первые шесть месяцев текущего года превысил 284 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе.
Общие потери ВС Украины на Запорожском и Южно-Донецком направлениях составили более 160 человек, семь танков Leopard и 15 бронемашин.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге.
Группировка войск «Запад» ВС России уничтожила до 30 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении.
Советский фигурист Александр Зайцев рассказал, что не знает, кто продал его золотую медаль, завоёванную на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк‑Плэсиде (США).
Директор итальянского «Сассуоло» Джованни Карневали объяснил, почему клуб не продал защитника Рожерио в московский «Спартак».
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал в беседе с RT, какая погода будет в Москве на следующей неделе.
ВС России отразили атаку украинских военных в районе Новомихайловки (ДНР) на Южно-Донецком направлении.
Российские военные нанесли ракетный удар по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы.
Бразильский «Васко да Гама» сделал предложение московскому ЦСКА по трансферу полузащитника Хорхе Карраскаля.
На Западе понимали, что у Украины недостаточно оружия для контрнаступления, и надеялись, что «мужество» украинцев компенсирует этот дефицит. Об этом пишет Wall Street Journal.
Состояние раненного при обстреле ВСУ в Запорожской области фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.
Киев начал вторую волну атак против российских журналистов, работающих в зоне спецоперации.
Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун назвал свои любимые города в России.
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев раскритиковал игроков грозненской команды за отсутствие самоотдачи в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Российский постпред при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов заявил, что постпредство России при организации потребует от руководства секретариата организации осудить убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва.
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху провели операцию по установке кардиостимулятора. Об этом сообщила радиостанция Kan.
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил, почему московский клуб не стал рассматривать единственное предложение по трансферу защитника Наира Тикнизяна.
Российские военные за сутки уничтожили позиции ВСУ в трёх населённых пунктах на правом берегу Днепра на Херсонском направлении.
Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что товарищеский матч с туринским «Ювентусом» отменён.
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина посоветовала брать отпуск в 2024 году в июле, августе и октябре.
Дожди, местами с грозами, и до +21°С ожидается 23 июля в Москве.
Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал решение пограничной службы Польши не пустить в страну российскую теннисистку Веру Звонарёву.
Российский фигурист Дмитрий Алиев высказался на тему допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.
«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси» проявляют интерес к нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.
Мужчина взорвал гранату во время застолья в деревне Бортниково около города Ступино в Подмосковье. Один человек скончался.
В ЛДПР сообщили о подготовке законодательных изменений для введения государственных номеров для электросамокатов и других электрических средств индивидуального передвижения. Об этом сообщил депутат от политической партии Владимир Сипягин.
Полузащитник «Зенита» Вендел без объяснения причин не вернулся в расположение санкт-петербургского клуба.
При снятии с учёта несуществующего объекта недвижимости можно существенно сэкономить при уплате налога на имущество.
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 64 природных пожара. Об этом сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.
Французское информационное агентство RMC Sport опубликовало текст письма «Пари Сен-Жермен» к нападающему команды Килиану Мбаппе после его решения не продлевать контракт с парижским клубом.
Золотая медаль советского фигуриста Александра Зайцева, завоёванная на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк‑Плэсиде (США), была продана на аукционе.
Площадь подтопления в результате разрыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве составила 4 тыс. кв. м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что социальная сеть Twitter заменит свой логотип с птицей.
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в товарищеском матче.
Бывший депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт выразил мнение, что американская и британская элиты выбрали Украину в качестве плацдарма для самоуничтожения славян. Об этом пишет РИА Новости.
Британский боец смешанных единоборств (MMA) Том Аспиналл одержал победу над поляком Марчином Тыбурой в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне.