BFM TV: хаос на Родосе — туристов эвакуируют с острова из-за пожара

С Родоса в срочном порядке эвакуируют туристов из-за охватившего греческий остров пожара, сообщает BFM TV. На фоне апокалиптических пейзажей царит хаос: люди с чемоданами высыпали на улицы и спешат в аэропорт, а пожарные прочёсывают опасные районы в поисках отставших.

Каникулы превратились в кошмар: туристы спешат сесть на лодку, пока над их головами не утихает борьба с огнём. Вертолёт пытается затушить пламя, которое уничтожает эти дома.

Вчера, по информации местных властей, с пляжей на юго-востоке острова Родос эвакуировали около двух тысяч человек. К операции привлекли корабли береговой охраны и пару десятков частных судов.

По всему острову — одна и та же картина хаоса. Туристы с чемоданами высыпали на улицы, а обстановка вокруг напоминает апокалипсис. Небо потемнело от пепла, воздухом невозможно дышать. Пожарные прочёсывают каждый опасный район в поисках отставших. Эта француженка сперва отказывается уезжать…

ФРАНЦУЖЕНКА: Я жду моего мужа! Там огонь!

…но в конце концов идёт за пожарными.

Этот турист из Франции находится в аэропорту и рассказывает о происходящем:

ЮГО, французский турист, эвакуированный с острова Родос: Сегодня днём по пути в аэропорт обстановка была довольно напряжённой: мы видели множество полицейских кораблей, военных автомобилей, грузовиков. Мы слышали повсюду сирены пожарных. Приехав в аэропорт, мы увидели семьи с детьми, которые ждут самолётов, потому что не могут остаться на острове.

Министерство иностранных дел создало оперативный штаб для того, чтобы упростить эвакуацию иностранцев. Остров покинуло около 30 тысяч человек, спасаясь от пожара, который пожарные Родоса назвали «самым сложным на их памяти».

Этот пожар — один из многих, которые в последние дни охватили Грецию. В то же время страну накрыла необычайно продолжительная жара: ожидается, что на выходных температура поднимется выше 44 °С.