France 24: Испания и Италия столкнулись с невиданной жарой

Температура в некоторых регионах Испании держится на уровне на 15 градусов выше нормы, сообщает France 24. Под властью жары оказалась и Италия. У экспертов есть подозрения, что рекорд температуры для Европы — 48,8 градуса — может быть побит.

В Корду проход через фонтан стал практически обязательным. Здесь испанцы задыхаются от жары 44,5 градуса, которую зафиксировали в 17 часов дня в понедельник. Ситуация стала невыносимой.

ПРОХОЖИЙ: Это очень тяжело, мы не можем справиться.

ПРОХОЖАЯ: Нужно освежаться, принимать душ и оставаться в прохладном месте.

Во вторник ситуация обострилась. Температура может подняться до уровня, который на 15 градусов выше нормы. В частности, это касается севера, Каталонии, но также Балеарских островов.

Испанцы — не единственные из европейцев, кто задыхается. В Италии понедельник был жарким, однако температурного рекорда не побил.

БЕККИ ТОДД, туристка из Англии: Мы не думали, что будет так жарко. Мы ожидали жары, но не такой.

Но и там во вторник температура будет продолжать расти. На Сардинии прогнозируют до 48 градусов.

СТЕФАНО ФЕДЕРИКО, учёный в Национальном исследовательском совете Италии: Чем эта жара отличается от предыдущих (периодов жары. — ИноТВ), с которыми мы столкнулись в этом году, так это своей интенсивностью. Эта жара сопровождается более высокими температурами. Во многих городах и регионах Италии температура на 5—10 градусов выше обычной.

В Италии рекорд был установлен на уровне 48,8 (градуса Цельсия. — ИноТВ) 11 августа 2021 года. И это самая высокая температура, когда-либо зафиксированная в Европе. Но эта цифра во вторник может быть побита.

Дата выхода в эфир 18 июля 2023 года.