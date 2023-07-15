ABC News: треть населения США находится под угрозой экстремальной жары — рекордные показатели держатся уже две недели
А теперь к исторической жаре. 100 миллионов американцев, от одного побережья до другого, сейчас находятся под угрозой сильной жары. В Финиксе 14-й день подряд ожидается температура не ниже 110 градусов по Фаренгейту. Сегодня утром с нами на связи Мэтт Риверс. Доброе утро, Мэтт.
Доброе утро, Майкл. В связи с экстремальной жарой, о которой вы говорите, больницы по всей стране, как, например, Banner Health в Финиксе, сталкиваются с растущим числом пациентов, поступающих из-за жары. Только за последний месяц по всей стране было зарегистрировано более 7000 случаев недомоганий, связанных с жарой. Это число удвоилось по сравнению с прошлым месяцем.
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