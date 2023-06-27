NTD: потеющий манекен помогает учёным исследовать влияние жары на человека

Учёные из Университета штата Аризона создали термоманекена ANDI, который умеет потеть, дышать и ходить. Как передаёт NTD, таким образом они исследуют воздействие экстремальной жары на тело человека. Вклад манекена в это дело переоценить невозможно, ведь 2023 год, как ожидается, может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Знакомьтесь, это термоманекен ANDI, который умеет потеть, дышать и ходить. Сегодня он помогает учёным из Университета штата Аризона исследовать воздействие экстремальной жары на тело человека. Его вклад в это дело переоценить невозможно, ведь 2023 год, как ожидается, может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Исследователи изменяют температуру и влажность в термальной камере, в которой находится ANDI, чтобы воссоздать любую среду, существующую на Земле.

ANDI имеет 35 различных зон, каждая из которых индивидуально контролируется датчиками температуры, теплового потока и порами для потоотделения. Исследователи моделируют различные погодные условия, чтобы понять, что испытывает человеческое тело в условиях сильной жары.

КОНРАД РЫКАЧЕВСКИ, исследователь: Есть некоторые эксперименты, которые хотелось бы провести с людьми, но этого делать нельзя, поскольку кто-то может пострадать. Например, никто не измеряет повышение температуры тела человека, получившего тепловой удар. А благодаря термоманекену мы можем смоделировать условия и увидеть, как быстро поднимается температура тела.

Согласно статистике, только в США ежегодно от жары умирает около 700 человек. Более 9000 попадают в больницы.

Учёные пока точно не знают, что происходит с человеческим телом во время теплового удара, но ANDI поможет это выяснить.

КОНРАД РЫКАЧЕВСКИ: И это может быть, например, строитель, работающий на открытом воздухе, или бездомный. Мы можем измерить различные пути воздействия тепла, чтобы затем манекен показал, какое вмешательство поможет сократить пагубное влияние на человека. Снова и снова люди попадают в больницы с серьёзными последствиями от перегрева.

Идея, лежащая в основе ANDI, не нова. Термоманекены чаще всего используют дизайнеры одежды класса люкс для оптимизации лыжных курток или других предметов термоодежды.

В общей сложности в мире существует десять манекенов ANDI. Но только два задействованы в подобных исследованиях. При этом конкретно этот ANDI — первый, который можно использовать на открытом воздухе.

Дата выхода в эфир 23 июня 2023 года.