WION: жарко становится даже в Антарктиде — учёных беспокоит недостаточное количество льда

Из-за продолжающегося глобального потепления температура даже в таком отдалённом и холодном месте, как Антарктида, теперь тоже повышается, вызывая всё больше беспокойства у экспертов. По данным Всемирной службы погоды, Антарктида сталкивается с нехарактерной волной жары, при этом количество морского льда вокруг Антарктиды также находится на рекордно низком уровне, передаёт WION.
А теперь, когда я говорю о самых жарких местах на Земле — что приходит вам на ум: пустыня Сахара в Африке, Долина Смерти в Восточной Калифорнии, верно? И когда я говорю о самых холодных местах — это Антарктида и Аляска?
Но что будет, если я скажу вам, что эти самые холодные места уже больше не холодные? Да, вы не ослышались — температура в таком самом холодном месте вдали от человечества, как Антарктида, теперь становится высокой, и причиной этого является глобальное потепление.
Антарктида сталкивается с одной из самых тревожных волн жары, хотя там сейчас зима, — однако морской лёд вокруг неё находится на рекордно низком уровне. По данным Всемирной службы погоды, уровень морского льда сейчас на 17 процентов ниже среднего показателя для этого времени года.
Плодащь ледового покрова в Антарктиде расширяется и сжимается, в зависимости от сезона. Тем не менее количество льда всё ещё продолжает нарастать, однако это происходит очень медленными темпами с 1970-х годов.
Хотя там проживает лишь горстка людей — в основном это учёные-исследователи, — Антарктида имеет очень важное значение для большей части мира. Именно здесь находится до 90 процентов запасов мирового льда и 70 процентов всей пресной воды на Земле.
И повышение температуры говорит о том, что это тревожная ситуация. Показатели на Антарктическом полуострове превышают 18 градусов по Фаренгейту — что заметно теплее, чем обычная температура, которая составляет около 14 градусов по Фаренгейту.
Причиной нарастающей жары является то, что Тихий океан находится в своей тёплой фазе, также известной как феномен «Эль-Ниньо». Причём влияние «Эль-Ниньо» в этом году, похоже, будет очень сильным.
Общие температурные тенденции в Антарктиде также указывают на более жаркую погоду. Температура здесь постоянно меняется, что добавляет неопределённости к дополнительным исследованиям по расшифровке температурных моделей Антарктиды.
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