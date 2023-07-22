Guardian: этот июль может стать «самым жарким месяцем на Земле за сотни, если не тысячи лет»

Американское космическое агентство заявило, что июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений. The Guardian сообщает, что на конференции в Вашингтоне климатологи NASA указали на выбросы парниковых газов как основную причину потепления и природный феномен Эль-Ниньо, пик которого придётся на конец 2023 года.

США ощущают на себе изменения климата: на Новую Англию обрушились наводнения, дым от лесных пожаров в Канаде окутал восточное побережье страны, а в южных и западных штатах жара бьёт температурные рекорды. «Июль, вероятно, будет самым жарким месяцем на Земле за сотни, если не тысячи лет», — цитирует климатолога Гэвина Шмидта The Guardian. С таким заявлением учёный выступил в Вашингтоне на встрече экспертов NASA по климату. За неделю до этого Американское космическое агентство объявило июль 2023 года самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений.

Согласно Шмидту «мы наблюдаем беспрецедентные изменения во всём мире», которые несмотря на свой шокирующий характер, «не являются неожиданностью для учёных». Четыре десятилетия подряд климатологи фиксировали увеличение среднегодовых температур, и по их расчётам, есть вероятность между 50 и 80%, что 2023 год побьёт температурный рекорд, рассказал на конференции Шмидт. Поспособствовать этому должен и природный феномен Эль-Ниньо, который должен достигнуть пика к концу 2023 года. Прошлый температурный рекорд также был зафиксирован во время Эль-Ниньо в 2016 году.

Американские эксперты, однако, указывают на человеческую деятельность как основную причину аномальной жары. «Изменения, которые переживает Земля, напрямую связаны с выбросами парниковых газов», — сообщает британская The Guardian ссылаясь на экологов NASA и отдельно указывая на ископаемое топливо как главную причину этих выбросов.

В свою очередь, Бил Нельсон, руководитель NASA, рассказал на конференции в Вашингтоне о программах агентства, «которые могли бы помочь правительствам сгладить климатический кризис, а также подготовиться к его последствиям». Например, Американское космическое агентство создало «Информационный центр Земли», который должен сделать доступными климатические данные с 25 спутников NASA для широкой публики. Сайт проекта должен заработать на следующей неделе.

Карен Сен-Жермен, возглавляющая отдел NASA по исследованию Земли, подчеркнула на конференции, что агентство не просто занимается теоретической наукой, но «также хочет убедиться, что новые исследования повышают готовность к изменению климата». Деятельность NASA важна как для «фермера, оценивающего, что делать с одним полем», так и для «мировых лидеров, принимающих решения, влияющие на весь мир», — цитирует Сен-Жермен The Guardian.

Британская газета отмечает, что правые американские политики в Вашингтоне «пытаются сократить финансирование проектов, связанных с климатом, в том числе некоторых проектов NASA».