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France 24: пустые улицы и пляжи — в 23 городах Италии объявлен наивысший уровень опасности из-за жары

Материал представлен в переводе ИноТВ
В 23 из 27 городов Италии объявлен «красный» уровень опасности в связи с экстремальными температурами, передаёт France 24. Метеорологи прогнозируют, что температура на островах Сардиния и Сицилия превысит общеконтинентальный рекорд — 48,8 °С, поэтому в разгар туристического сезона на улицах и пляжах почти нет людей. Резкий рост числа обращений, связанных с жарой, наблюдается в больницах многих регионов.

«Красный» уровень опасности в связи с экстремальными температурами объявлен в 23 из 27 городов Италии. Жара в Европе усилилась в разгар туристического сезона, когда температура приблизилась к 40 градусам по Цельсию. 

ТУРИСТКА: Это поразительно, никогда не сталкивалась со столь высокими температурами. Это просто ужасно.
 
ЖИТЕЛЬНИЦА ИТАЛИИ: Они должны передвинуть скамейки под деревья. Иначе мы, пожилые люди, не сможем даже прийти сюда утром. Здесь нельзя оставаться до восьми часов вечера.
 
На Сардинии и Сицилии пустуют улицы, а посещение пляжей ограничено. Многие жители остаются дома, поскольку, по прогнозам, температура на островах превысит общеконтинентальный рекорд — 48,8 градуса, зафиксированный в 2021 году.
 
В больницах в самых жарких регионах Италии наблюдается резкий рост числа обращений, связанных с жарой. В Неаполе они принимают более 200 пациентов в день, что является самым высоким суточным показателем со времён пандемии COVID-19. В Таранто и Фодже также наблюдается рост числа госпитализаций.
 
ВРАЧ: За последние несколько дней число пациентов увеличилось на 10 процентов. Конечно, одной из причин являлась сильная жара.
 
В регионах, затронутых этой аномалией, профсоюзы выразили обеспокоенность по поводу жарких условий на заводах для строительных и сельскохозяйственных рабочих, заявив, что работать в условиях такой удушающей жары просто слишком опасно.
 
Управление гражданской обороны столицы мобилизовалось, чтобы проинформировать людей о том, как лучше всего справляться с повышением температуры.
 
МАРКО ЛОРЕНТИНИ, координатор служб гражданской обороны: Мы предоставляем информацию, даём бутылку с водой и направляем их к многочисленным питьевым фонтанчикам, которые, к счастью, в Риме повсюду.
 
Средиземноморский регион был признан учёными «горячей точкой» на карте климатических изменений. Это ставит под угрозу пляжи, морскую флору и фауну и объекты культурного наследия в регионе.
 
Дата выхода в эфир 20 июля 2023 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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France 24 Франция Европа
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