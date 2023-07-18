Sky News: продолжительная засуха в Европе вызывает опасения за продовольствие и урожай

По данным европейских СМИ, производство продовольствия находится под угрозой уже на половине территории ЕС. Недавних осадков на юге оказалось недостаточно для устранения ущерба, нанесённого почве, а на север Европы идёт новая волна засухи.

Как отмечает издание Sky News, на юге Европы продолжает свирепствовать сильная жара. Так, в самых популярных среди туристов местах Италии, Греции и Турции ожидается температура +40°C.

По последним данным Европейской обсерватории засухи (EDO), 42% территории Европейского союза находятся под угрозой высыхания почвы из-за отсутствия дождей; то же самое относится и к значительной части территории Великобритании. Кроме того, на 4% территории Европы ситуация обстоит ещё хуже — от жары страдают сельскохозяйственные культуры и растения.

Как отмечается в статье Sky News, подобные условия способствуют возникновению лесных пожаров, особенно в Испании и Португалии, где вероятность их возникновения сейчас на максимальном уровне.

Тем не менее ситуация в южной Европе немного улучшилась благодаря недавним дождям. Что касается Испании и Португалии — а это одни из крупнейших производителей продовольствия, — их урожай значительно пострадал в самый разгар вегетационного периода, а выпавшие осадки не смогли компенсировать последствия экстремальной жары.

Тем временем на севере Европы, в районе Скандинавии и Балтийского моря, снова установилась засуха. Как заявляют представители Европейской обсерватории, «это вызывает опасения по поводу того, как будут расти сельскохозяйственные культуры».

По данным Sky News, для поддержки фермеров, пострадавших от погодных условий, будут выделены дополнительные средства в размере €330 млн.

Однако жара не собирается отступать. Как отмечает издание, на большей части Европы вторая часть лета будет также более тёплой и сухой, чем обычно, хотя в регионах Средиземноморья погода ожидается более влажная.

Наконец, говорится в публикации, стоит отметить роль изменения климата на значительной территории планеты — именно по этой причине жара становится всё более частой и сильной, а повторение прошлогодней засухи, охватившей всё Северное полушарие, в 20 раз более вероятным.