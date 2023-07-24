Politico: «адское лето» — Европу терзают жара, ураганы и ливни

Европейские страны страдают от экстремальных погодных явлений, которые испытывают на прочность местных жителей и путают планы туристов, пишет Politico. Пока в Греции и на Мальте люди задыхаются от жары, в Италии и на Балканах пытаются справиться с ураганами и ливнями.

Этим летом Европа столкнулась с экстремальной погодой — от зашкаливающих температур на юге до мощных ураганов на востоке, рассказывает Politico. Экстренные службы работают в авральном режиме, местные жители страдают от капризов природы, а туристам приходится пересматривать свои планы на отдых.

На этой неделе на юге и востоке Европы температура постоянно поднималась выше 40 °С, а в некоторых регионах не давала передышки даже ночью. Так, по данным Метеорологической службы Великобритании, в субботу воздух Сицилии прогрелся до 46 °С, а после заката столбик термометра не опускался ниже 29 °С, что не приносило облегчения.

В некоторых районах Греции в субботу также стояла жара в 40 °С, которая не торопится покидать остров Кефалонию и западное побережье страны. Согласно местным СМИ, на острове Родос пожарные продолжают бороться со сложными лесными пожарами. Когда огонь охватил обширные районы острова, из домов и гостиниц эвакуировали 19 тыс. людей, сообщает агентство AP. По информации BBC, пожарные службы предупреждают, что из-за погоды ситуация на Родосе может усугубиться.

Жители Мальты вынуждены спать на улице или в машинах с кондиционером: шестой день подряд перебои с электричеством лишают людей холодильников, вентиляторов и систем охлаждения. Газета The Times of Malta передаёт, что мальтийцы назвали происходящее «адским летом». Центр координации действий в экстремальных ситуациях (ERCC) при Еврокомиссии заявил в субботу, что экстремальные температуры ожидаются на юге Италии, юго-западе Хорватии и западе Сербии.

Европа страдает не в одиночестве, указывает издание. В этом году на планете зафиксировали самый жаркий июнь и самый жаркий день за всю историю наблюдений, который пришёлся на 6 июля. По данным европейской службы наблюдений за климатом Copernicus, среднесуточная температура на Земле составила в тот день 17,08 °С. Климатолог Фридерика Отто из Имперского колледжа Лондона утверждает, что за потепление климата «стопроцентно» несёт ответственность человек. В интервью BBC она рассказала, что такая высокая среднесуточная температура — как раз то, что, по прогнозам учёных, произойдёт в мире с высоким уровнем парниковых газов.

Медработники призывают людей принимать меры во избежание перегрева: в самые жаркие часы оставаться в прохладных местах, пить много воды и справляться о самочувствии наиболее уязвимых соседей. В группу риска входят пожилые, люди с хроническими заболеваниями (например, сердечно-сосудистыми), а также те, кто работает на свежем воздухе (например, на стройке, в сельском хозяйстве). Врачи призывают следовать рекомендациям ВОЗ о том, как пережить жару.

Некоторые отдыхающие уже меняют планы, чтобы избежать экстремальных температур. Согласно Европейской туристической комиссии, спрос на средиземноморские направления упал на 10% по сравнению с прошлым годом. Тем временем растёт популярность таких стран, как Чехия, Болгария, Ирландия или Нидерланды. В комиссии спрос на них объясняют тем, что «путешественники ищут менее загруженные направления с умеренными температурами».

Кроме жары, Европу терзают и другие экстремальные погодные явления, отмечается в статье. Спустя несколько дней после предупреждения о жаре на большую часть Хорватии обрушились сильный ветер и ливни. Из-за разгула стихии погибло четыре человека, повреждены критически важные объекты инфраструктуры и дома в 14 округах. По данным ERCC, пострадало свыше 100 человек и 2 тыс. зданий.

В некоторых районах северной Италии тоже прошли ливни, град размером с теннисный мячик и ливневые паводки. Газета La Repubblica сообщает, что грозы повредили электросети и вызывали пожар в одном из домов, а сильнейшие ветра вырывали с корнем деревья и уносили кровлю.

В городе Блед в Словении сильная буря также привела к гибели человека, при этом по крайней мере три человека получили серьёзные ранения. Эвакуированы более 300 человек, а тысяча зданий получила повреждения. В Боснии один погибший и более 20 пострадавших, в Сербии, по данным ERCC, также эвакуировали 20 человек. Центр координации действий в экстремальных ситуациях также предупреждает о наводнениях в районе реки Песница на северо-востоке Словении, пишет Politico.