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WFAA: пожар на Гавайях стал самым смертоносным стихийным бедствием в истории штата

Материал представлен в переводе ИноТВ
Бушующий пожар на острове Мауи унёс жизни 89 человек, и, по словам властей, это ещё не конец. Как сообщает WFAA, люди, застрявшие на острове, вынуждены находиться часами под водой, а желающие вернуться и посмотреть на руины своих домов уже четвёртый день стоят в пробке на въезде в город. По словам жителей, от властей не было никаких оповещений и «не было никого, кто мог бы вам помочь».

Бушующие на острове Мауи лесные пожары стали самым смертоносным стихийным бедствием в истории штата Гавайи. Во вторник пламя, раздуваемое ураганными ветрами, охватило несколько районов острова. Аннализа Кокран рассказала о том, как ей удалось выжить, проведя в воде более семи часов.

АННАЛИЗА КОКРАН, жительница Мауи: Я перелезла через волнолом в океан, и, пока шёл пожар и взрывались машины, мы ныряли под воду, оставляя рот как можно ближе к поверхности, чтобы можно было дышать.

Жители исторического города Лахайна, возвращаясь обратно, обнаруживают на месте своих домов груды пепла и обломков. По официальным данным, более 2200 строений были повреждены или разрушены, более 85 процентов из них — жилые.

Сотни машин выстроились вдоль дороги, ожидая возможности вернуться в свои районы. Вот уже четыре дня они ожидают мрачной поездки, чтобы увидеть то, что осталось от их домов.

ЖЕНЩИНА: Они не пускают нас.

В субботу власти открыли один маршрут в Западный Мауи для местных, которые обязаны предъявить документы, подтверждающие их место жительства. Но мы видели, что многим людям было отказано во въезде.

Генеральный прокурор штата объявил о всестороннем пересмотре правил эвакуации на острове Мауи, в том числе системы оповещения жителей о необходимости покинуть город во время чрезвычайных ситуаций. По словам многих жителей, они так и не получили уведомления.

МУЖЧИНА: Не было ни сигналов тревоги, ни предупреждений. Лахайну-Луну огонь охватил за 5-10 минут. Если бы не моя машина с включённым кондиционером, когда огненный шар пролетел над моей головой, меня бы здесь сейчас не было.

Многие жители выражают своё разочарование работой чиновников и их действиями при пожаре.

МУЖЧИНА: Если вы не знали, как выбраться из города, или застряли в пробке, вы были в ловушке капризов огня, и не было никого, кто мог бы вам помочь.

Новая видеозапись, полученная от департамента земельных и природных ресурсов штата Гавайи, показывает, что произошло с городом Кула. На ней видно, что от домов не осталось ничего, кроме бетонных колонн.

Дата выхода в эфир 13 августа 2023 года.

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источник
WFAA США Северная Америка
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