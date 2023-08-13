WFAA: пожар на Гавайях стал самым смертоносным стихийным бедствием в истории штата
Бушующие на острове Мауи лесные пожары стали самым смертоносным стихийным бедствием в истории штата Гавайи. Во вторник пламя, раздуваемое ураганными ветрами, охватило несколько районов острова. Аннализа Кокран рассказала о том, как ей удалось выжить, проведя в воде более семи часов.
АННАЛИЗА КОКРАН, жительница Мауи: Я перелезла через волнолом в океан, и, пока шёл пожар и взрывались машины, мы ныряли под воду, оставляя рот как можно ближе к поверхности, чтобы можно было дышать.
Жители исторического города Лахайна, возвращаясь обратно, обнаруживают на месте своих домов груды пепла и обломков. По официальным данным, более 2200 строений были повреждены или разрушены, более 85 процентов из них — жилые.
Сотни машин выстроились вдоль дороги, ожидая возможности вернуться в свои районы. Вот уже четыре дня они ожидают мрачной поездки, чтобы увидеть то, что осталось от их домов.
ЖЕНЩИНА: Они не пускают нас.
В субботу власти открыли один маршрут в Западный Мауи для местных, которые обязаны предъявить документы, подтверждающие их место жительства. Но мы видели, что многим людям было отказано во въезде.
Генеральный прокурор штата объявил о всестороннем пересмотре правил эвакуации на острове Мауи, в том числе системы оповещения жителей о необходимости покинуть город во время чрезвычайных ситуаций. По словам многих жителей, они так и не получили уведомления.
МУЖЧИНА: Не было ни сигналов тревоги, ни предупреждений. Лахайну-Луну огонь охватил за 5-10 минут. Если бы не моя машина с включённым кондиционером, когда огненный шар пролетел над моей головой, меня бы здесь сейчас не было.
Многие жители выражают своё разочарование работой чиновников и их действиями при пожаре.
МУЖЧИНА: Если вы не знали, как выбраться из города, или застряли в пробке, вы были в ловушке капризов огня, и не было никого, кто мог бы вам помочь.
Новая видеозапись, полученная от департамента земельных и природных ресурсов штата Гавайи, показывает, что произошло с городом Кула. На ней видно, что от домов не осталось ничего, кроме бетонных колонн.
Дата выхода в эфир 13 августа 2023 года.
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