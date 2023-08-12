France 24: власти Норвегии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения
Этот дом не смог бы противостоять разрушительном у потоку. На юго-востоке Норвегии циклон «Ханс» спровоцировал сильные подтопления. Река Глома, самая длинная в стране, вышла из берегов. Она затопила электростанцию и создала завалы. Тысячи людей эвакуированы, как здесь, в Хокксунне, где улицы уже под водой.
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