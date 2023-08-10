NewsNation: «вокруг царит хаос» — туристка рассказала об ужасах пожаров на Гавайях

Туристка из Калифорнии оказалась с семьёй на Мауи в самый разгар пожаров, которые охватили весь остров. Отели в безопасных регионах переполнены, рейсы из Гавайев забиты, вокруг царит хаос — в интервью NewsNation женщина рассказала о том, как всё начиналось и что она чувствует теперь, глядя на разрушенные огнём города.

Давайте пообщаемся с Морин Седрак, матерью из Калифорнии, которая вместе с семьёй отправилась на Гавайи. Большое спасибо, что присоединились к нам этим утром, Морин. Вокруг вас происходит столько всего, это просто нереально. Мы видим, как разрушаются достопримечательности, которыми многие семьи, как и ваша, наслаждались на протяжении многих поколений, как уничтожается множество воспоминаний. Что вы видите и чувствуете?

МОРИН СЕДРАК, туристка, застрявшая на Гавайях с семьёй: Вы знаете, моя семья приезжает сюда, наверное, каждый год, один-два раза в год, на Мауи, и мы часто бываем в Лахайне, на Фронт-стрит. Поэтому то, что сейчас показывают СМИ, просто шокирует, как и то, что происходит на острове. Мы приехали во вторник из Калифорнии и даже не представляли себе масштабов происходящего на острове. Никто не говорил об этом, мы не знали.

А как сейчас держится ваша семья? В какой момент вы поняли, что ситуация в Лахайне меняется к худшему?

МОРИН СЕДРАК: Мы узнали об этом только после того, как взяли напрокат машину и поехали в Лахайну. В Лахайну ведёт только одна дорога. Так что, честно говоря, мы и не догадывались, пока не поехали. Скорость ветра была очень сильной. Я говорю о такой скорости, которую я никогда не видела в своей жизни, а я, на минуточку, из Калифорнии. И вот мы видим валяющиеся на дороге провода со столбов электропередачи, ветки деревьев — и вдруг замечаем самое большое облако дыма, которое мы когда-либо видели. Мы решили, что это небезопасно, что мы не поедем. Но машины продолжали въезжать туда, никто нас не останавливал.

Что касается того, где вы и ваша семья остановились в данный момент. Я просто пытаюсь понять, что если многие здания сгорели, то, наверное, это затронуло и отели. Где вы сейчас находитесь?

МОРИН СЕДРАК: Мы остановились в Вайлеа, что находится на другой стороне. В Вайлеа сейчас всё в порядке, но найти отель оказалось очень сложно: мне удалось забронировать номер только на одну ночь. Придётся искать другие отели в Вайлеа, пока мы не сможем вернуться домой.

Из того места, куда мы собирались во вторник, в Каанапали, нам сказали только, что там отключили электричество. Мы остановились в Каанапали (а чтобы попасть в Каанапали, нужно проехать через Лахайну), и всё, что мы знали, так это то, что там нет электричества. Мы подумали: «Ну что ж, наверное, электричество вернут к концу дня, должно быть, это просто из-за сильного ветра».

Да… И вы смогли остановиться в прекрасном месте. Я имею в виду, это словно рай, но в то же время вокруг царит хаос.

МОРИН СЕДРАК: Честно говоря, очень трудно даже просто расслабиться. Наши дети пытаются просто плавать в бассейне, а я стараюсь быть настолько нормальной, насколько это возможно. Но, честно говоря, моя тревога зашкаливает, сердце выпрыгивает из груди.

Да, разумеется. Не могу представить, какой страх испытываете вы и ваша семья, ваши дети. Неизвестность. Мы знаем, что вы пытаетесь купить обратный билет в Калифорнию. Как обстоят дела с этим процессом с точки зрения перелётов?

МОРИН СЕДРАК: Мы прилетели сюда авиакомпанией Alaska Airlines и связались с ними. Они очень стараются найти нам рейсы домой. Но проблема в том, что прямых рейсов нет. Все рейсы забиты, многие люди пытаются улететь. Поэтому мы просто ждём, когда сможем улететь напрямую домой. Пока у нас забронирован билет на субботу. Если ситуация изменится, мы будем пытаться улететь через Гонолулу или другой остров.

Дата выхода в эфир 10 августа 2023 года.