France info: «водонапорная башня Европы» уже не справляется — Швейцария столкнулась с обмелением рек

Швейцария всегда считалась своего рода водонапорной башней Европы: на долю её ледников приходится до 6% запасов пресной воды на континенте, рассказывает France info. Однако из-за глобального потепления швейцарские реки стали маловодными, и населению необходимо пересмотреть свои привычки по использованию водных ресурсов.

Накрывшая Европу жара не знает границ, однако ежегодные предупреждения о засухе не распространяются на Швейцарию, пишет France info. Особенно заметно это в Женеве, где в полдень беспечно поливают лужайки вне зависимости от того, какая стоит температура. Такое расточительство возможно благодаря Женевскому озеру, где всегда можно найти воду, даже когда реки пересохли.

«Воды у нас в достатке, однако это богатство начинает иссякать», — предупреждает Маржори де Шастоне, депутат Большого совета Женевы от партии «зелёных». В интервью французской газете она объяснила, что некоторые реки уже пересыхают, и власти «практически вынуждены наполнять пресной водой реки, потому что из-за маловодья её не хватает для поддержания биоразнообразия». Чтобы обратить внимание жителей Женевы на проблему, депутат предлагает ввести налог на частные бассейны. Похожий проект предлагают и в кантоне Фрибур.

Швейцария играет роль своего рода водонапорной башни Европы, потому что только на её территории находится 6% запасов пресной воды на континенте — они содержатся в более чем 1400 ледниках. Однако председатель коммуны Энж Ванесса Ранфер считает, что перед введением налога на воду нужно, чтобы она была. «В нашей деревне постоянно проблемы со снабжением, — рассказала она изданию. — Теперь мы отмечаем, что периоды без воды увеличиваются, и это представляет двойную проблему, потому что когда почва очень сухая, вода не проходит и недостаточно снабжает источники». В результате администрация Энжа решила на два года запретить возведение новых зданий в деревне, потому что для них не хватает воды.

Гидролог Беттина Шэфли из Бернского университета уверяет, что в среднесрочной перспективе Швейцария останется водонапорной башней Европы даже без ледников. Однако, по словам специалиста, потепление климата идёт такими темпами, что швейцарцы должны пересмотреть свои привычки по использованию водных ресурсов. «Сейчас мы сразу ищем технические решения — как правило, доставлять воду вертолётами, — чем задаться вопросом: соответствует ли эксплуатация этих регионов текущей ситуации?» — признаётся гидролог.

В заключение France info приводит пути решения проблемы. Так, например, в кантоне Вале восстанавливают каналы, построенные ещё в Средние века. Сейчас с их помощью орошают три четверти сельхозугодий региона.