Со свержением Мохамеда Базума, который вёл жёсткую миграционную политику, для африканцев снова открылся путь на Север, утверждает Spectator. Теперь Европа опасается новых потоков мигрантов — число людей, прибывающих к средиземноморскому побережью Африки, уже начало стремительно расти. По словам европейских лидеров, «это будет катастрофой».

Со свержением президента Нигера Мохамеда Базума Европу охватили опасения касательно возможного притока мигрантов, сообщает Spectator. Ещё в 2015 году, занимая пост министра внутренних дел, Базум занимался реализацией соглашения между Нигером и Европейским союзом — этот договор был призван остановить поток мигрантов, идущих через Нигер на север к побережью Средиземного моря. Толпы людей, нацелившихся на Европу, проходили через нигерийский город Агадес, называемый «вратами из Западной Африки в Ливию» — город, в котором базируются торговцы людьми и перевозчики мигрантов на север через Сахару и Ливию.

Как отмечает Spectator, в 2016 году число мигрантов составило рекордные 180 тыс. Но затем их число резко сократилось — всего около 15 тыс. в 2019 году. И всё это благодаря правительству Нигера, а именно Мохамеду Базуму, который взялся за реализацию нового закона против мигрантов и торговли людьми. «Европейцы попросили нас сократить число мигрантов, прибывающих в Ливию, — сказал он тогда. — Поэтому мы издали закон в ответ на просьбы Европейского союза». По словам Spectator, это одна из причин, по которой Базума до сих пор уважают в Европе и называют «союзником Запада».

Однако не обошлось и без обвинений. Как заявляет издание, некоторые считали, что не все деньги ЕС идут на борьбу с нелегальной иммиграцией, попадая в карманы чиновников. Другим источником недовольства народа было то, что миграция в Нигере, особенно в Агадесе, — это крупный бизнес, после прикрытия которого многие жители потеряли работу и обнищали.

Так или иначе этот закон сделал Базума популярным в ЕС, позволив ему победить на президентских выборах 2021 года, пишет Spectator. Однако многие нигерцы были возмущены его победой: по данным BBC, уже тогда на улицах начались протесты, люди утверждали, что Базум получил свою победу обманным путём.

На посту президента Базум продолжал придерживаться поддерживаемого ЕС жёсткого подхода к нелегальной иммиграции. Поэтому неудивительно, что с его свержением Европу охватило резкое беспокойство по поводу числа мигрантов. И это небезосновательно: по данным западных СМИ, количество людей, прибывающих в Ливию, уже начало стремительно расти.

Одним из первых свои опасения озвучил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни: «Проблема новой волны иммигрантов уже стала реальностью. С каждым днём, если не будет достигнуто соглашение, ситуация рискует ухудшиться. Если в Нигере начнётся война, это будет катастрофой».

Таким образом, как утверждает Spectator, первой ощутит на себе последствия беспорядков в Нигере именно Европа, которую нигерцы обвиняли в том, что она «поставила свою южную границу в Агадесе». Теперь, со смещением Базума, не стало и этой границы, и африканцы прекрасно это знают.