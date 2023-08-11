La Nouvelle Tribune: Африка становится новой ареной для геополитических игр России и США

Африка может стать новой ареной для «сложной геополитической игры» России и США, пишет La Nouvelle Tribune. В последнее время Москва начала активно укреплять свои позиции в этом регионе, встревожив тем самым Соединённые Штаты. В ответ на расширение российского влияния США бросились прикладывать все усилия для поддержания многолетнего военного сотрудничества с Нигером.

В последнее время соперничество между Россией и США усилилось, что отражает сложную геополитическую игру с крупными стратегическими ставками, пишет La Nouvelle Tribune. Две мировые державы борются за влияние в различных регионах и сферах, при этом часто расходясь во мнениях по наиболее актуальным вопросам международной жизни.

Как утверждает издание, за последние годы усилению напряжённости способствовали конфликты вокруг Украины и Сирии, конкуренция за контроль над энергетическими ресурсами, а также военное и технологическое соперничество. А в последние месяцы Россия стала укреплять свои позиции в Африке, активно расширяя там своё влияние, что совершенно не понравилось Соединённым Штатам.

По словам La Nouvelle Tribune, в этом напряжённом контексте стратегические вопросы, которыми руководствуются США и Россия, многочисленны. Всего спустя несколько дней после недавнего государственного переворота в Нигере США начали активную мобилизацию своих сил для пресечения попыток России расширить своё влияние в регионе. Эта ситуация, вызвавшая беспокойство у американских чиновников самого высокого уровня, побудила Вашингтон приложить все возможные усилия для укрепления отношений с Нигером, используя десятилетия их партнёрства.

За последние три года эта африканская страна стала ключевой точкой опоры для военных операций Запада, отмечает La Nouvelle Tribune. Однако сейчас ситуация развивается иным образом: всё больше африканских лидеров берут курс на сближение с Россией. По словам газеты, неудивительно, что США обеспокоены новыми тенденциями и стараются найти влияние России в Африке там, где его попросту не было. Дело дошло до того, что в недавнем интервью BBC госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось уточнять, что «переворот против демократически избранного президента Базума не был результатом действий, организованных Россией».

Тем не менее Блинкен отметил, что Россия «может попытаться воспользоваться сложившейся нестабильной ситуацией для усиления своего присутствия в регионе». Именно поэтому, как утверждает La Nouvelle Tribune, Соединённые Штаты сохраняют бдительность в отношении ситуации в Нигере и работают над усилением стратегического партнёрства с Ниамеем в надежде, что многолетнее присутствие американских вооружённых сил в регионе будет способствовать укреплению этого сотрудничества.