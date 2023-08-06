Обозреватель Independent о перевороте в Нигере: Россия и Запад возвращаются к холодной войне

Россия и Запад возвращаются к временам холодной войны, о чём свидетельствуют свержение в Нигере прозападного президента Мохамеда Базума и разные оценки событий правительствами Сахельского региона, пишет обозреватель The Independent Ким Сенгупта. Пока страны ЭКОВАС грозят Нигеру военными мерами, Буркина-Фасо и Мали предостерегают от интервенции.

По мере продолжения конфликта на Украине, растёт угроза возникновения теневого конфликта на другом конце света — противостояния между Россией и Западом в Африке, пишет обозреватель The Independent Ким Сенгупта.

В результате переворота в Нигере был свергнут избранный президент Мохамед Базум, один из важнейших союзников Запада в регионе, и к власти пришла военная хунта. По мнению Сенгупты, страна присоединяется к трём соседним государствам, где правит руководство армии, имеющее обширные связи с ЧВК «Вагнер».

Кризис в стране обостряется с каждым днём. Так, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) пригрозило Нигеру военными мерами, если к власти в течение недели не будет возвращён Базум.

Свергнутый президент обратился за помощью к Вашингтону. Базум предупредил, что, если он не вернётся к власти, весь Сахельский регион ещё больше попадёт под влияние России, а Запад будет оттеснён на второй план.

В своём первом комментарии о ситуации президент США Джо Байден потребовал немедленно освободить президента. «В этот переломный момент Соединённые Штаты выступают на стороне народа Нигера в знак уважения к нашему партнёрству, которое длится уже несколько десятилетий и основано на общих демократических ценностях и поддержке гражданского управления», — заявил он.

Обозреватель указывает на прочные связи Базума с Западом, в том числе с Великобританией, где поддержали усилия ЭКОВАС. В одном из интервью Сенгупте политик назвал Нигер опорой для Запада в регионе, где на политику зачастую влияют джихадисты, «Вагнер» и нестабильные военные режимы. «Мы полностью осознаём опасность в нашем регионе: регулярно предпринимаются попытки дестабилизировать наше правительство и общество. Я уверен, что с помощью наших западных партнёров, инвестиций и образования мы сможем сохранить демократию в нашей стране», — убеждён Базум.

В четверг военные Нигера, свергнувшие конституционную власть, денонсировали военные соглашения с Францией, в рамках которых в стране находится около 1500 военнослужащих для борьбы с террористическими группировками в регионе. Помимо французских военных, в стране также находятся британские военнослужащие и консультативные группы, а также около 1200 военных и база беспилотников США. Франция, Великобритания и другие западные страны провели частичную эвакуацию сотрудников своих посольств и граждан из Нигера. Пентагон заявил, что пока не планирует выводить американские войска.

В столице страны Ниамее местные жители вышли на демонстрацию, размахивая российскими флагами. Они пытались поджечь посольство Франции и призывали Россию оказать помощь в ликвидации последствий переворота.

В ЧВК «Вагнер» обвинили «бывших колонизаторов» на Западе в организации кризиса безопасности в Нигере и других странах, некогда бывших колониями. Там также отметили, что в отличие от них бойцы «Вагнера» «способны навести порядок, уничтожить террористов и не позволить им причинить вред местному населению этих государств».

Лидеры военных режимов Буркина-Фасо и Мали предостерегли от военной интервенции в Нигер, отметив, что будут рассматривать любые вооружённые действия против Нигера как нападение на них самих. «Любая военная интервенция против Нигера будет равносильна объявлению войны Буркина-Фасо и Мали», — сказано в совместном заявлении представителей двух государств. Временный президент Гвинеи Мамади Думбуйя предупредил, что «военная интервенция приведёт к гуманитарной катастрофе, последствия которой могут выйти за пределы Нигера».

Тем временем в Сенегале, где правительство предоставило свои вооружённые силы в распоряжение ЭКОВАС для возможной миссии в Нигере, вспыхнули уличные беспорядки. Местные жители вышли протестовать против ареста лидера оппозиции Усмана Суко. При этом в правительстве утверждают, что протесты разжигаются с помощью дезинформации при участии иностранных организаций. Западные чиновники указывают на аналогичные кампании против других правительств в регионе.

Эксперты и чиновники предупреждают о возвращении к холодной войне. «Мы возвращаемся к временам холодной войны и теории домино. Мы видим, как многие звенья перешли к России и при этом мало что делается для борьбы с этими военными переворотами», — заявил анонимный представитель правительства одной из стран Запада.

Как в своей статье для The Independent пишет Сенгупта, в ЭКОВАС полагают, что восстановить правление прежних властей в Нигере будет трудно, так как для этого есть несколько препятствий. На это указал глава Министерства обороны Нигерии и комиссар Экономического сообщества стран Западной Африки Кристофер Муса.