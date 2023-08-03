Bloomberg: мир будет ещё больше зависеть от Москвы — Нигер, главный поставщик урана в Европу, клонится к российской орбите

После переворота в Нигере западные страны бьют тревогу — их главный поставщик урана может прекратить импорт и начать сотрудничать с Россией, сообщает Bloomberg. Особенно это ударяет по США, которые даже не скрывают свою зависимость от России в сфере ядерного топлива. По их словам, ситуация с ураном сейчас «становится похожей на чрезвычайную».

Город Арлит, небольшое промышленное поселение на севере Нигера, стал точкой отсчёта нового геополитического противостояния — борьбы за уран, который является основным топливом для атомной промышленности, пишет Bloomberg. Именно оттуда, из своей бывшей колонии, с 1950-х годов французские государственные компании добывают этот радиоактивный минерал. По статистическим данным, на 2022 год Нигер занимал седьмое место в мире по производству урана — 25% его импорта в Европу приходилось именно на Арлит.

Однако теперь, как утверждает издание, государственный переворот в этой западноафриканской стране поставил под угрозу дальнейшие поставки урана Европейскому союзу. Дело в том, что Нигер, как и многие другие африканские страны, может взять курс на сближение с Россией. Опасения небезосновательны — в настоящее время антифранцузские и антиамериканские настроения усиливаются по всему региону, расположенному к югу от Сахары, отмечает Bloomberg. А если Нигер встанет на сторону России, то «мир будет ещё больше зависеть от Москвы»: если к Казахстану, Узбекистану и России, ведущим мировым производителям урана, добавить Нигер, то на их долю будет приходится 60% мирового объёма добычи.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, на долю России приходится почти 45% мирового рынка конверсии и обогащения урана. Американские официальные лица называют это «удушающим контролем» и «стратегической уязвимостью». Около трети всего обогащённого урана, использованного в прошлом году США, было получено из России. Министерство энергетики США не скрывает, что «сегодня США в значительной степени зависят от международных источников ядерного топлива, включая страны, которые не преследуют наши интересы», подразумевая под своими словами Россию.

Как утверждает Bloomberg, Соединённые Штаты уже давно били тревогу по поводу своей зависимости от России, но в последнее время «речь идёт о кризисе». Теперь, когда к этому добавились проблемы с Нигером, «ситуация становится похожей на чрезвычайную». По словам Bloomberg, эту проблему будет нелегко разрешить: помимо больших финансовых затрат, потребуется интенсивная совместная работа между США и Францией — по иронии судьбы, именно эти две страны сейчас наиболее заинтересованы в сотрудничестве с Нигером.