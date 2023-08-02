Proletären: переворот в Нигере нанёс «сильнейший удар» по интересам США и Франции в Африке

Военный переворот в Нигере станет лишь одним из многих нежелательных для стран Запада смен политических режимов, сообщает Proletären. В то же время Россия укрепляет своё положение в Африке, а российский флаг ассоциируется у местного населения с символом борьбы с колониализмом и империализмом. Такое положение дел очевидно не устраивает США и Францию, которые получили «сильнейший удар» по своим интересам на Чёрном континенте.

На протяжении века США устраивают государственные перевороты и меняют режимы в странах по всему миру в своих экономических и политических интересах. Однако теперь уже не всегда Соединённые Штаты и другие западные страны получают выгоду от внезапных изменений в политической власти — по крайней мере, не в Африке, пишет издание Proletären.

Очередным таким событием на сегодняшний день стал пока что бескровный переворот в Нигере на прошлой неделе, когда президент Мохамед Базум был свергнут группой военных из президентской гвардии во главе с генералом Абдурахаманом Тчиани. Смена власти, которую признают даже западные СМИ, пользуется некоторой поддержкой населения — не в последнюю очередь из-за неудовлетворённости хорошими отношениями свергнутого правительства с Соединёнными Штатами и бывшей колониальной хозяйкой Францией.

Сторонники нового правительства провели демонстрацию перед парламентом. Сжигая французский флаг, жители Нигера размахивали российским флагом, который всё чаще рассматривается населением Африки как символ борьбы с колониальным и империалистическим вмешательством в богатые природными ресурсами, но бедные африканские страны, отмечается в публикации.

Как указывает Proletären, даже в эфире проамериканского шведского государственного телеканала SVT без цензуры прозвучали слова местной жительницы, которая не стеснялась в выражениях: «Западные страны, утверждающие, что заступаются за нас, — мы не хотим слышать о них. Их моральные проповеди больше не вызывают доверия в глазах африканцев», — заявила африканка в коротком интервью шведским журналистам.

Мохамед Базум был надёжным союзником как для Франции, так и для Соединённых Штатов. Франция импортирует около 15% урана для своих атомных электростанций из Нигера, и у обеих стран есть тысячи военнослужащих в стране — официально для борьбы с исламистскими террористическими группировками, которые сильны в Африке. «Это сильнейший удар по США. Мы поручились за этого лидера, как никто другой в регионе», — сетует бывший глава американских сил в соседнем Судане Кэмерон Хадсон в интервью газете The Wall Street Journal.

Сейчас всё ещё похоже, что США и Франция могут в очередной раз вмешаться в развитие событий, поскольку западноафриканский союз ECOWAS дал новому правительству неделю на восстановление Базума на посту президента Нигера. В противном случае региональная организация пообещала применить силу, что немедленно было горячо поддержано Госдепартаментом США. Тот факт, что переворот, ставший одним из нескольких в Сахельском поясе за последние два года, может принести пользу России, не означает, что за ним стоит Москва. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уже заявила на прошлой неделе, что нет достоверной информации о причастности к нему России, пишет автор статьи.

Прошедший в Санкт-Петербурге саммит Россия — Африка был охарактеризован в западных СМИ как «фиаско» для Москвы, но даже если в мероприятии принимали участие «всего» 17 глав государств, на нём присутствовали представители правительств 49 из 54 африканских стран, которым было объявлено среди прочего о списании Россией старых долгов с советских времён в размере около $20 млрд. Договорённости о списании долгов достигнуты с Анголой, Эфиопией, Алжиром и Ливией. Кроме того, Владимир Путин объявил, что шесть стран — Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрея — получат от России 25-50 тысяч тонн бесплатного зерна, завершает Proletären.