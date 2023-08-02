Bloomberg: переворот в Нигере станет серьёзным препятствием для французской политики в Африке

Французский президент Эммануэль Макрон рассчитывал на Нигер в проведении своей политики в Африке, пишет Bloomberg. Но государственный переворот в этой стране спутал Франции все карты, стратегия Парижа потерпела крах, и теперь она пытается убедить страны региона, что её присутствие может быть полезным для них.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна стояла рядом с президентом Нигера в столице страны Ниамее две недели назад и возвещала о том, что Нигер — ключевой партнёр Франции, обещала новый пакет финансовой помощи, пишет Bloomberg. А сегодня президент Нигера Мохамед Базум стал заложником у собственных охранников после государственного переворота, а «стратегия Франции в отношении Африки потерпела крах, и она изо всех сил пытается убедить страны Сахельского региона в том, что присутствие бывшей колониальной державы может принести им свои плоды».

Нигер не только поддерживал тесные деловые и культурные связи, но и стал основной базой французских войск в регионе после их ухода из Мали, пишут авторы статьи. Однако же местные жители стали протестовать против присутствия Франции в своих бывших колониях, тогда как Россия, наоборот, набирает силу на этих же территориях.

«Они должны бы помалкивать, как можно дольше молчать, каждое произнесённое ими слово используется против них, — сказал бывший премьер-министр Мали Мусса Мара. — Но это французы — к сожалению, они не умеют молчать». Он добавил, что Франция стала своего рода «козлом отпущения»: африканские политики обращают внимание на ошибки и поведение французов, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Эммануэль Макрон рассчитывал на Нигер, когда планировал изменить французскую стратегию в этой части Африки. Этот регион, по задумке французского президента, должен был помочь Франции построить мосты между развитыми странами и глобальным Югом.

Но через несколько часов после переворота новые власти Нигера обрушились с критикой на Париж и обвинили его в планах интервенции, чтобы восстановить там прошлую власть, и в применении оружия для защиты своего посольства. В ответ французское правительство, у которого в Нигере дислоцировано 1,5 тыс. военнослужащих, приостановило помощь Нигеру, которая в прошлом году составила €120 млн, и предупредило, что примет ответные меры, если кто-либо из французских граждан пострадает. Макрон поддержал Экономическое сообщество западноафриканских государств, которое предупредило, что оно может применить военную силу для устранения лидера переворота, если они не восстановят в должности прежнего избранного президента.

Политолог Сейдик Абба отмечает, что партнёрство Нигера с Парижем не дало результатов, которых ожидали африканцы. Он указал на различия в подходах и целях Франции по сравнению с США. «Французы, в отличие, например, от американцев, приехали сюда, чтобы выследить повстанцев, — сказал он. — США сосредоточены на ситуации в Магрибе, наркотрафике на севере и обучении нигерийского спецназа».

Французский политолог Рим Момтаз заметил, что вырисовывается схема, в рамках которой за переворотами в Мали, Буркина-Фасо, а теперь и в Нигере последовали нападения на французские посольства, а также требования вывести иностранные войска и поднятие российских флагов. В итоге получается полоса управляемых военными стран от Атлантического океана до Красного моря, большинство из которых более тесно связаны с Россией, чем с Западом.

Европейский союз и США считают Нигер, который является вторым по величине производителем урана в Африке и ведущим поставщиком урана для Европы, надёжным партнёром в Сахеле, страдающим от политической и экономической нестабильности.

Макрон старается наладить отношения и с нефранкоязычными партнёрами в Африке, но потеря традиционных партнёров может иметь серьёзные последствия для его международной позиции, отмечают авторы статьи в Bloomberg. «Переворот, если он закончится успехом, станет серьёзным препятствием для проецирования силы Франции в регионе, — сказал Рим Момтаз. — Нигер был оплотом демократии в этой части Африки».