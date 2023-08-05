Das Erste: ООН теряет доверие в Западной Африке — регион предпочитает сотрудничество с Москвой

По мнению экспертов, кризис, который разворачивается в Сахеле, может стать для ООН намного более серьёзной проблемой, чем конфликт на Украине, пишет Das Erste. Требование правительства Мали свернуть миссию ООН в стране продемонстрировало военным в регионе, в том числе лидерам переворота в Нигере, что они могут бросить вызов ООН и Западу — и им сойдёт это с рук. Доверие к организации в Западной Африке сокращается, в то время как влияние России, напротив, растёт.

«Кризис, который разворачивается в Сахеле, может стать для Организации Объединённых Наций намного более серьёзной проблемой, чем конфликт на Украине», — считает директор Международной кризисной группы по работе с ООН Ричард Гоуэн. Конечно, возможности ООН на Украине ограничены. Однако в Сахеле ООН, по словам Гоуэна, до сих пор является важным игроком с миротворческими силами, операциями по поддержанию мира и гуманитарной помощью, передаёт Das Erste.

Африканские военные лидеры всё больше сопротивляются этому. В июне министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп ясно дал понять Совету Безопасности ООН: «Правительство Мали требует немедленного вывода МИНУСМА (Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали. — ИноТВ)».

Миссия «голубых касок», в которой принимали участие сотни немецких солдат, потерпела неудачу и стала частью проблемы. Несколько дней спустя Совет Безопасности ООН принял экстренное решение о прекращении миссии, которая фактически должна была стабилизировать власть в Мали — и не позволить террористам-экстремистам захватить страну. Потребовав прекратить её, Мали подала сигнал другим государствам. Возможно, и будущим лидерам переворота в Нигере, говорит Гоуэн.

Он считает, что действия Мали продемонстрировали другим военным лидерам в регионе, что они могут бросить вызов ООН и Западу — и им сойдёт это с рук.

После прихода к власти военных в Мали и Буркина-Фасо «голубые каски» ООН и солдаты бывшей колониальной державы Франции оказались больше не нужны. Это тенденция, утверждает Гоуэн: «Мы стали свидетелями серии переворотов в Сахеле, мы видели, как военные сближаются с Москвой».

В то время как роль ООН в Западной Африке сокращается, влияние России растёт. Мали и Буркина-Фасо давно ориентируются на ЧВК «Вагнер», которая обещает дать отпор джихадистам. Взамен, как утверждает издание, группа получает контракты на добычу сырья.

Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки выразил в Совете Безопасности ООН обеспокоенность деятельностью ЧВК «Вагнер» в регионе. По его словам, её послужной список свидетельствует о том, что группа не обеспечивала и не может обеспечить безопасность в Сахеле в долгосрочной перспективе.

Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» мешают работе миротворцев ООН. По его словам, они не смогли бы противостоять угрозе, исходящей от воинствующих экстремистов, и, скорее всего, даже способствовали бы её усилению.

Дипломаты ООН в Нью-Йорке считают неправильным и опасным возлагать ответственность за всё, что происходит в Сахеле, на Россию. Однако Россия, по их мнению, безусловно, пользуется хаотичным состоянием региона. И поддержка Москвы заключается, в частности, в том, чтобы разоблачать ООН.

Военные лидеры в Западной Африке знают, что Совет Безопасности ООН глубоко разделён между двумя державами, обладающими правом вето, — Россией и Францией. Именно поэтому Совбез не может договориться о жёстких санкциях, утверждает Гоуэн. У ООН есть проблемы с доверием в регионе, поскольку всем ясно, что влияние организации там ограничено. Это не означает, что ООН не должна продолжать оказывать странам Сахеля гуманитарную помощь и помощь в целях развития для укрепления слабых государств.

Но также ясно, что на военных в Мали или Нигере это не произведёт особого впечатления, пишет Das Erste.