Ничего удивительного: американские эксперты объяснили, почему влияние России в Африке растёт

Любовь африканцев к российской символике, вновь продемонстрированная в ходе переворота в Нигере, вполне объяснима: Москва ещё с советских времён сохраняет на Чёрном континенте серьёзное влияние и в последние годы успешно его наращивает, пишут на страницах Time американские политологи Коллин Майзел и Адам Шимански-Бургос. Как предупреждают эксперты, если Запад не сменит курс в отношении Африки, пророссийский настрой континета будет только усугубляться.

Произошедший на прошлой неделе переворот в Нигере заставил вздрогнуть не только африканский Сахель, но и международное сообщество в целом, констатируют в своей статье для Time сотрудники Центра изучения будущего стран мира имени Фредерика Парди при Денверском университете Коллин Майзел и Адам Шимански-Бургос. Как разъясняют эксперты, Нигер считался последней прозападной цитаделью в так называемом поясе переворотов Африки, а потому на Западе практически сразу стали высказывать опасения о том, что потрясения в этой стране дестабилизируют весь регион и помешают продолжающейся там кампании по борьбе с терроризмом. Между тем отдельно западных наблюдателей встревожили кадры, на которых нигерийцы размахивали флагами России и плакатами с «пропутинскими» лозунгами: такое зрелище создало крайне резкий контраст с часто звучащими на Западе тезисами о том, что российский лидер стал «изгоем для всего мира», подчёркивают авторы.



«Новая гонка за Африку», в рамках которой великие державы, включая Россию и Китай, а также крепнущие региональные игроки вроде Объединённых Арабских Эмиратов, предпринимают существенные дипломатические и экономические усилия, дабы закрепиться на континенте, идёт уже не один год, продолжают Майзел и Шимански-Бургос. При этом, отмечают аналитики, согласно распространённой на Западе точке зрения на это соперничество, все его участники вытесняют из Африки традиционно имевшие там большое влияние колониальные державы вроде Великобритании и Франции. Это в целом подтверждает статистика: согласно составляемому Центром имени Фредерика Парди Индексу объёма формального двустороннего влияния, Франция, которая в 1980 году была доминирующей иностранной силой в 9 из 16 стран региона, сейчас остаётся таковой лишь в трёх из них, соглашаются эксперты.



Вместе с тем тезисы о «новом соперничестве» кое в чём не вполне верны — в том числе и потому, что в присутствии Москвы на континенте ничего «нового» и нет, пишут авторы. Как напоминают политологи, в тех же Гане, Гвинее и Мали Советский Союз помнят как потенциальную антиколониальную силу, которая стремилась освободить африканцев от гнёта со стороны капиталистов из Европы и Африки. СССР самым активным образом участвовал в африканских делах, оказывая экономическую и военную помощь правительствам и ополчениям с социалистическим уклоном — и современной России сохраняющееся уже много десятков лет дипломатическое присутствие в большинстве африканских государств удалось сохранить.



В последние годы в Африку рекой потекло российское оружие: с 2018 года его доля в оружейном импорте африканских стран составила 40%. А тем временем российская ЧВК «Вагнер» стала играть существенную роль в обеспечении интересов безопасности ряда государств континента, включая ЦАР и Судан, перечисляют американские эксперты.



Хотя по общему торговому обороту с Африкой Россия сильно отстаёт от Китая, она всё же сохраняет на континенте непропорционально большое влияние — и дело не только в оружии, но и в сельскохозяйственном секторе: поскольку Африка сильно зависит от импорта продовольствия, Москва в этом плане и вовсе оказывается в уникальном статусе, где заместить её будет сложно и КНР, и другим странам, полагают Майзел и Шимански-Бургос. Влияние Москвы также подкрепляют и информационные кампании в интернете: распространяющиеся в Африке антиколониальные мемы в итоге выливались в реальные действия на улицах Чада, Мали и других стран, отмечают аналитики. Все эти усилия, похоже, уже принесли России кое-какие плоды в ООН, где на голосованиях Генассамблеи по ряду резолюций с осуждением Москвы в связи с её действиями в отношении Украины несколько африканских стран неизменно либо воздерживались, либо высказывались против, пишут авторы.



В минувшем году российскими флагами размахивали во время переворота в Буркина-Фасо, а в этом — уже в Нигере, подчёркивают аналитики. Если лидеры США и европейских стран не хотят повторения такого шаблона, им придётся сменить курс — ведь в противном случае они получат Африку, которая поддерживает гораздо более тесные отношения Китаем и Россией, чем с Западом, предупреждают они.



Чтобы переломить нынешние тенденции, Западу следует взять на себя новые обязательства по наращиванию торговли с Африкой и инвестиций в страны континента, считают Майзел и Шимански-Бургос. В прошлом сделки с западными странами именовали «поцелуями смерти», поскольку они способствовали ожесточению нечестной конкуренции, нанося тем самым вред африканским рабочим, — поэтому, чтобы действительно завоевать сердца и умы африканцев, новые соглашения должны стать честными и разумными, дабы способствовать развитию промышленности Африки и сокращению бедности, убеждены политологи.



По мнению авторов, США и Европе также следует нарастить бюджеты ведомств, распределяющих гуманитарную помощь, дабы не потерять значительную часть влияния в Субсахарской Африке, где его такая помощь главным образом и создаёт. Не помешали бы и шаги, направленные на то, чтобы делиться властью в международных организациях, включая Совбез ООН, отмечают эксперты. Если же Запад предпочтёт не делать такие шаги, ему следует привыкать к тому, что африканцы больше любят российские триколоры, чем американский звёздно-полосатый флаг, подытоживают они.