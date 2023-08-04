Le Figaro: новые власти Нигера рвут соглашения с Парижем и запрещают французские каналы

Путчисты, которые пришли к власти в Нигере после переворота, объявили, что денонсируют соглашения о сотрудничестве с Францией в области безопасности и обороны. В рамках этих соглашений в Нигере находятся 1500 солдат, сообщает Le Figaro. Кроме того, они оборвали вещание французских телеканалов RFI и France 24.

В столицу Нигера Ниамей в четверг прибыла делегация от Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) для поиска выхода из кризиса — и напряжённость из-за этого резко возросла, пишет Le Figaro. Военные, которые сейчас находятся у власти в Нигере, объявили, что они денонсируют соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны с Парижем, у которого в Нигере дислоцированы 1500 солдат. Они также пообещали дать «немедленный ответ» на любую агрессию со стороны стран ЭКОВАС. Послы Нигера во Франции, США, Нигерии и Того были уволены.

Страны ЭКОВАС ввели жёсткие санкции в отношении Нигера и дали путчистам время до воскресенья, чтобы они восстановили в должности бывшего президента, иначе они пригрозили применить силу. Несколько лидеров западноафриканских стран заявили, что готовы вмешаться военными средствами, если ультиматум не будет выполнен. Однако президент Нигерии, действующий глава ЭКОВАС, попросил делегацию сделать всё возможное, чтобы прийти к мировому соглашению. Бывший посол Нигера в Вашингтоне призвал путчистов «одуматься» и предостерёг от последствий для всего региона: «Если Нигер рухнет, в первую очередь рухнет весь Сахель, который будет дестабилизирован».

У Нигера натянутые отношения не только с западноафриканскими странами, но и с бывшей метрополией Францией. Так, там оборвали вещание главных французских каналов RFI и France 24. Франция осудила этот шаг, а владелец телеканалов назвал это решение выходящим за рамки конвенций и законов. Вещание RFI и France 24 уже приостановлено в соседних Буркина-Фасо и Мали, где тоже были перевороты. Мали и Буркина-Фасо заявили, что любое вооружённое вторжение в Нигер будет считаться объявлением войны и им самим.

После переворота отношения Нигера с Парижем ухудшились. Франция эвакуировала более 500 своих граждан после демонстрации перед посольством в воскресенье. В четверг тысячи протестующих, поддерживающих новые власти, на этот раз мирно прошли по улицам нескольких нигерийских городов. Многие из них скандировали лозунги против Франции и размахивали российскими флагами. При этом доступ к посольству Франции полиция заблокировала. А Париж перед новой демонстрацией напомнил, что обеспечивать безопасность дипломатам необходимо по международному праву. Впрочем, лидер повстанцев заявил, что у французов «нет объективных причин» уезжать из Нигера.

Однако эвакуировать своих граждан решили и Соединённые Штаты. Для борьбы с джихадистами у них в Нигере находятся 1100 военных по соглашению с Ниамеем, но их эвакуация пока не планируется, пишет Le Figaro.