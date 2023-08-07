BFM TV: французский дипломат посоветовал Парижу отказаться от роли «жандарма Африки»

Франция должна перестать исполнять роль жандарма Африки, так как этот образ крайне негативно воспринимается молодым поколением жителей континента, заявил в эфире BFM TV экс-посол Франции в Мали, Конго и Сенегале Николя Норман. Как пояснил эксперт, молодёжь, неспособная найти своё место в экономически неразвитых странах, винит во всём не только собственное правительство, но и его главных партнёров — французов.
НИКОЛЯ НОРМАН, экс-посол Франции в Мали, Конго и Сенегале: Франция не участвует в военных интервенциях с целью восстановления в должности президента Базума именно из-за концепции Франсафрики. То есть ей необходимо перестать быть «жандармом Африки». Это крайне негативно воспринимается новым поколением африканцев.
Существуют антифранцузские настроения, которые развиваются в Западной Африке. По большей части они обязаны тому факту, что эта молодёжь, рождённая вследствие демографического взрыва, не может экономически и социально влиться в общество из-за неразвитости своих стран. Поэтому они выступают против своих президентов, своих властей, производят госпереворот. Но они также выступают против главного партнёра (своей страны. — ИноТВ), коим является Франция и Европа.
К этому, естественно, добавляется пропаганда, распространяемая русскими в социальных сетях. Социальные сети также имеют важное значение для общественного мнения, представляющего эту молодёжь.
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