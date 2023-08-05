WSJ: Америка проморгала переворот в Нигере

США потратили более $500 млн на вооружение и оснащение вооружённых сил Нигера, но при этом не смогли ни предотвратить военный переворот, ни спасти президента страны, который оказался заблокирован в своём дворце, пишет The Wall Street Journal. Теперь американские военные базы в этой стране, которая считалась одним из форпостов США в Африке, могут оказаться в руках России, отмечают авторы статьи.

«Америка вот-вот может потерять своего самого серьёзного союзника в важнейшей и нестабильной части Африки, — пишет The Wall Street Journal. — Странный кадровый спор в президентской гвардии Нигера обернулся геополитической победой России».

Более того, ситуация ещё может перерасти в открытый военный конфликт. 11 стран Западной Африки во главе с Нигерией пригрозили применить силу, чтобы вернуть Мохамеда Базума к власти, если до воскресенья этого не сделают сами путчисты. Мали и Буркина-Фасо пообещали в таком случае защищать Нигер. Чиновники в США и Европе пытаются найти способы вернуть Базума к власти, но признают, что окно возможностей закрывается.

Авторы статьи отмечают, что переворот может привести к тому, что Россия получит доступ к некоторым из самых важных американских баз беспилотников, которые используются для полётов через Сахару между Ливией и Нигерией. По их словам, бывшие аванпосты США и Франции в Сирии и Мали уже оказались в руках России. А после того как лидеры переворота в соседних Мали и Буркина-Фасо перешли на сторону России, президент Нигера ясно дал понять, что он сам поддерживает Америку. «Этот исход не был предопределён. Неделя ошибок и коммуникационных просчётов подтолкнула огромный народ Нигера к России», — пишут авторы статьи.

Этот переворот стал уже седьмым в регионе с 2020 года, отмечают журналисты, и Вашингтон не смог его предвидеть. США потратили более $500 млн на вооружение и оснащение вооружённых сил Нигера. Тем не менее спецназ Нигера, который готовили практически для всех возможных случаев борьбы с терроризмом, никак не отреагировал на этот переворот.

США и Европа сделали Нигер центром своей борьбы с исламистами в африканском Сахеле — регионе на юге Сахары, куда входят в том числе Буркина-Фасо, Мали и Чад. Это один из самых бедных регионов с быстрорастущим населением. Почти половина бюджета Нигера состоит из иностранной помощи.

Американские чиновники по-прежнему считают, что есть некоторая возможность мирного выхода из кризиса в Нигере при сохранения демократии. «Хотя мы даём шанс дипломатии и продолжаем вести дипломатические переговоры на самом высоком уровне, мы продолжаем рассматривать все варианты нашего сотрудничества с правительством Нигера, — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома. — Наша цель — помочь народу Нигера сохранить с трудом полученную демократию». При этом США заявили, что приостановят помощь правительству Нигера, но гуманитарная и продовольственная помощь будет продолжаться.

Авторы статьи поясняют, что переворот начался с того момента, как президент Мохамед Базум после долгих раздумий решил сменить главу президентской гвардии, который защищал лидеров Нигера 12 лет и предотвратил попытку госпереворота против самого Базума за несколько дней до его инаугурации. При этом американская и французская разведка давно знали об этих планах и сопряжённых с ними рисках, но ничего не предприняли. Дело в том, что в Нигере большие суммы денег стали вливаться в антитеррористические подразделения и президентская гвардия и без того чувствовала себя обделённой. Сам Базум арабского происхождения, тогда как большинство и в Нигере в целом, и в военных кругах представляет этническая группа хауса.

В итоге после того, как было объявлено об отставке, люди генерала, вооружённые тяжёлым оружием, разоружили охрану президента, у которой были только пистолеты. Сам президент Базум укрылся в безопасной комнате дворца и стал звонить союзникам с просьбой о помощи. Он настаивал, что это кадровый спор, что у переворота не было серьёзных оснований.

Однако американские военные, которых на территории Нигера насчитывается около 1100 человек, на помощь не пришли. Те, кто мог бы это сделать, находились на задании в отдалённых регионах страны. Рядовые солдаты армии Нигера сказали, что не получали приказов от командиров и обсуждали в группах WhatsApp, что делать.

«Хотя США потратили сотни миллионов долларов на превращение Нигера в свой главный военный форпост в Сахаре, у них не было посла в стране», — удивляются авторы статьи. Сотрудники африканского отдела в Совете национальной безопасности США постоянно менялись, его возглавлял временно исполняющий обязанности. Поэтому эксперты сокрушаются: «Это был не широко поддерживаемый переворот, мы должны были сделать больше, — заявил Питер Фам, исполнявший обязанности спецпосланника США в Сахеле при Трампе. — Эвакуацию Базума можно было организовать относительно легко… Золотой час прошёл».

Базум связался и с союзниками во Франции — у неё в Нигере находится около 1500 военных. Но Франция постоянно сталкивается с протестным движением в странах Африки. В Мали и в Буркина-Фасо захват власти был представлен как акт освобождения от Франции, после которого новые власти обратились за защитой к России. Поэтому президент Франции решил не отправлять французские силы в одностороннем порядке на помощь Базуму. Он рассчитывал помочь Нигерии, если она решит вмешаться в ситуацию в Нигере, но этого пока не произошло.

«Россия оказалась в прекрасном положении, чтобы заполнить вакуум», — пишет издание. Владимир Путин как раз принимал лидеров африканских стран на саммите в Санкт-Петербурге. Мохамед Базум заранее отказался от приглашения, но лидеры Мали и Буркина-Фасо там были и могли обсудить скоординированную реакцию.

Впрочем, новые власти Нигера не говорили о своём повороте в сторону России, отмечают авторы статьи. Они, наоборот, дали понять своим американским коллегам, что рассчитывают и на дальнейшее поступление американской помощи. И Государственный департамент США не стал называть беспорядки переворотом, иначе Америка автоматически не смогла бы больше сотрудничать с Нигером.

Особенно сложная ситуация складывается для Нигерии. Когда-то она была на 33-м месте в мире по богатству на душу населения, но десятилетия военных переворотов и плохого правления сделали её одной из самых бедных. Там опасаются, как бы такой переворот не привёл к путчам и в других странах. Поэтому новый президент Нигерии позвал представителей 11 западноафриканских государств и заявил, что после переворотов в Мали и Буркина-Фасо, а также в Гвинее и Чаде переворот в Нигере стал последней каплей. Страны выдвинули ультиматум путчистам вернуть президента до воскресенья, иначе пригрозили интервенцией.

США при этом не знают, поддержать ли ультиматум. Тем более что мало кто в Вашингтоне уверен, что нигерийские вооружённые силы способны осуществить интервенцию. К международному вмешательству с помощью статьи в The Washington Post призвал и смещённый президент Нигера.

Впрочем, когда его статью опубликовали, немалая часть его страны была уже в темноте. Около 75% электроэнергии поступает в Нигер из Нигерии, и она отключила одну из основных своих линий электропередачи. Без света остался и президентский дворец. Союзникам теперь остаётся лишь надеяться, что Мохамеду Базуму хватит батарей для телефона, чтобы оставаться с ними на связи, пишет The Wall Street Journal.